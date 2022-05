Nachlass von Karl Lagerfeld wird in Köln versteigert

Teilen

Ein Set von fünf Paar Lammfellhandschuhen (Causse) sind vor der Versteigerung im Auktionshaus Sotheby's zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert am Mittwochabend (19.00 Uhr) in Köln persönliche Gegenstände des Modeschöpfers Karl Lagerfeld. Darunter sind etwa die berühmten fingerlosen Handschuhe, Sonnenbrillen und Möbel des 2019 gestorbenen Designers. In zwei Live-Auktionen am Mittwoch und Donnerstag sollen insgesamt 233 Lose angeboten werden. Weitere 250 Lose kommen bis zum 6.

Köln - Mai online zur Versteigerung. Die Preisspanne bewegt sich zwischen 50 und 80 000 Euro. Der Vorab-Schätzwert für alle Lose liegt bei etwa 700 000 Euro.

Zwei Tranchen des Lagerfeld-Nachlasses waren bereits im vergangenen Jahr in Monaco und Paris versteigert worden. Sie hatten zusammen 18,2 Millionen Euro erbracht, das Vierfache der Vorabschätzung.

Die Versteigerung am Mittwochabend ist die erste Live-Auktion im neuen deutschen Hauptsitz von Sotheby's. Seit vergangenem Jahr residiert das Unternehmen im Palais Oppenheim, einem schlossähnlichen Anwesen am Rhein. Sotheby's ist nach eigenen Angaben das einzige internationale Auktionshaus, das in Deutschland Auktionen durchführt. In Europa ist Köln für Sotheby's der sechste Auktionsstandort, die anderen sind London, Paris, Genf, Zürich und Mailand. dpa