Nachlass von Willi Herren: Komplettes Leben für rund 8000 Euro versteigert

Von: Johanna Werning

Der Nachlass von Willi Herren wurde versteigert. Doch nicht alle Teile landeten unterm Auktionshammer.

Köln/Krefeld – Willi Herren wurde im April 2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nun – rund anderthalb Jahre später – geriet sein kompletter Nachlass unter den Auktionshammer. Mit dem Verkauf seines Nachlasses sollen die Schulden zumindest teilweise bezahlt werden. Über den Erlös der Herren-Auktion berichtet 24RHEIN.

Etwa 400 Bieter hätten sich für die Online-Auktion registriert, die am Freitag (30. September) endete, sagte der Geschäftsführer des„Auktions Service West GmbH“ in Krefeld, Michael Blum, auf dpa-Anfrage. Insgesamt kamen rund 8000 Euro aus dem Nachlass von Willi Herren zusammen.

Der Nachlass von Willi Herren wurde für 8000 Euro verkauft (IDZRW-Montage) © ASW AuktionsServiceWest/dpa & Henning Kaiser/dpa

Einen der höchsten Erlöse erzielte ein Karnevals-Königsmantel, den Schlagersänger Jürgen Drews seinem Kollegen geschenkt hatte – er ging für 146 Euro weg. Eine „Willi Herren-Handpuppe“ erbrachte 156 Euro. Für einen Kulturbeutel einschließlich Nasenhaarschneider betrug das Höchstgebot dagegen nur zehn Euro. Eine geschmückte Kunsttanne war einem Bieter 15 Euro wert.

Willi Herren: Jetzt wird versteigert, was aus seinem Leben übrig blieb – Jasmin gefällt das gar nicht ► Rund anderthalb Jahre sind vergangen, seitdem Willi Herren im Alter von 45 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden worden ist. Mit der Nachlass-Auktion sollen seine Gläubiger bezahlt werden. ► Nicht alle waren von der Willi-Herren-Auktion begeistert, da auch sehr persönliche Dinge versteigert worden sind. Willi-Witwe Jasmin Herren erklärte: „Ich finde einige Dinge auch pietätlos und würdelos, dort überhaupt anzubieten. Ich habe gekämpft. Mehr ging nicht. Tut mir leid.“

Nachlass von Willi Herren: Nicht alles fand einen Abnehmer

Für eine Reihe von Dingen konnte sich allerdings niemand erwärmen – etwa für ein paar Stiefeletten mit „starken Tragespuren“ und loser Sohle, für ein beschädigtes Lebkuchenherz oder für eine fleckige Shorts. Bei der gut vierwöchigen Auktion wurden rund 660 Gegenstände aus Herrens persönlichem Besitz angeboten.

Der Erlös der Versteigerung soll in die Insolvenzmasse des verschuldeten Schauspielers fließen. Nach früheren Angaben der Insolvenzverwalter haben Gläubiger in dem Verfahren Forderungen von insgesamt rund 400.000 Euro angemeldet. (jw mit dpa)