Nächste Pleite: DFB-Elf verliert 0:2 gegen Kolumbien

Deutschlands Joshua Kimmich (r) und Julian Brandt verabschieden sich nach dem Spiel von den Fans. © Federico Gambarini/dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein Jahr vor der Heim-EM einen weiteren schweren Stimmungsdämpfer bekommen und Trainer Hansi Flick in immer größere Not gestürzt. Die DFB-Auswahl kassierte am Dienstag in Gelsenkirchen eine 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Kolumbien. Nach dem 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 gegen Polen war es binnen weniger Tage die nächste Enttäuschung der deutschen Mannschaft, durch die auch die Position von Flick vor der Sommerpause weiter geschwächt wurde.

Gelsenkirchen - Luis Diaz vom FC Liverpool brachte die Kolumbianer in der 54. Minute in Führung. Juan Cuadrado verwandelte vor 50 421 Zuschauern einen Handelfmeter (82.). dpa