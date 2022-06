Nächster Transfer: 1. FC Köln verpflichtet Huseinbasic

Der 1. FC Köln hat Denis Huseinbasic verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, machte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler von Kickers Offenbach von einer Ausstiegsklausel beim Regionalligisten Gebrauch und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Zu weiteren Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. „Denis Huseinbasic ist ein hoch veranlagter junger Spieler mit großem Entwicklungspotenzial.

Köln - Wir trauen ihm deshalb den enormen Sprung von der vierten in die erste Liga zu“, kommentierte FC-Geschäftsführer Christian Keller die Einigung mit dem bisher zweiten Sommer-Neuzugang.

Huseinbasic spielte in der Jugend für die SpVgg Erbach, Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt und von 2018 an für die Offenbacher Kickers. In den vergangenen beiden Jahren absolvierte Huseinbasic 58 Spiele in der Regionalliga Südwest, erzielte dabei neun Tore und bereitete sieben Treffer vor. „Ich werde mich für den Erfolg der Mannschaft zerreißen und alles daransetzen, dass wir unsere Ziele erreichen“, sagte Huseinbasic. dpa