Neue Brücke: Vollsperrung A1 bei Münster

Teilen

Ein Verkehrsschild weist auf Bauarbeiten an einer Autobahn hin. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Auf dem Weg von oder nach Norddeutschland müssen sich Autofahrer in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende auf längere Fahrzeiten einstellen. Südlich von Münster wird die Autobahn 1 (Köln-Bremen) für den dreispurigen Ausbau von Freitag 22.00 Uhr bis Montag 4.00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Für den Abriss einer alten Brücke zwischen den Abfahrten Münster-Hiltrup und Ascheberg wird der Verkehr umgeleitet.

Münster - Darauf weist die Autobahn GmbH des Bundes hin.

Auto und Lkw-Fahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Alternativen sind die Autobahnen 2 (Oberhausen-Hannover), 31 (Bottrop-Emden) oder 43 (Wuppertal-Münster).

Der Bau der Brücke Ottmarsbocholter Straße wird für den dreispurigen Ausbau der A1 nötig. Die Autobahn GmbH investiert rund 93 Millionen Euro in diesen Abschnitt. Die Bauarbeiten sollen zum Herbst 2027 abgeschlossen sein. Ziel sind durchgehend drei Spuren auf der A1 in Nord- und Südrichtung von Osnabrück in Niedersachsen bis zum Kamener Kreuz in NRW. dpa