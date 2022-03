Neues Gesicht für Kölner Viertel: Hier soll sich das Leben auf den Dächern abspielen

Die Quartiere „The Wid“ und „The Two“ sollen die Widdersdorfer Straße und damit auch Köln-Ehrenfeld noch beliebter machen. © Alfons & alfreda

Zahlreiche Bauprojekte verändern Köln: In Ehrenfeld soll ein lebendiges Viertel entstehen – mit Rooftop-Terrassen und Co-Working-Flächen.

Köln – Deutsche Großstädte verändern sich: Flächen werden neu genutzt, teilweise entstehen neben zahlreichen Wohnungen in Innenstadtlage ganze Stadtteile neu. So auch in Köln*. In Ehrenfeld* sollen gleich zwei Bauprojekte dafür sorgen, dass dort ein neues, lebendiges Viertel entsteht. „Auf den Dächern sehen wir viel Begrünung vor, zudem auch Roof Top-Terrassen und Bars. Wir möchten, dass sich nicht nur in den Quartieren, sondern auch auf den Dächern Leben abspielt“, heißt es.

24RHEIN zeigt, wie zwei Projekte den Kölner Stadtteil Ehrenfeld verändern sollen.

Noch wird das Gelände, auf dem in den nächsten Jahren die Bagger anrollen sollen, vom Unternehmen Max Becker als Schrottplatz genutzt. Das Unternehmen verlässt das Gelände 2022 – dann sollen dort Wohnungen, Nahversorgung und Grünflächen entstehen.