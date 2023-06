Pfand-Streit eskaliert? Männer geraten in Kaufland-Filiale aneinander, kurz später ist einer tot

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Zwei Männer sollen sich vor einem Pfandautomaten in einer Kaufland-Filiale in Alsdorf gestritten haben: 20 Minuten später traf der eine den anderen tödlich mit seinem Auto. (Symbolbild) © Imago/mix1press

Ein Fußgänger in Alsdorf bei Aachen stirbt nach einem Verkehrsunfall. Zuvor hatte er sich mit dem Fahrer an einem Pfandautomaten bei Kaufland gestritten.

Alsdorf – Tödlicher Crash und Unfallflucht! Die Polizei Aachen ermittelt gegen einen Mann, der einen Fußgänger in Alsdorf lebensgefährlich verletzt hat. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (7. Juni) gegen 22.20 Uhr.

Polizei ermittelt nach Unfall in Alsdorf: 28-Jähriger fährt 46-Jährigen an – Fußgänger stirbt im Krankenhaus

Der Verursacher, ein 28 Jahre alter Mann, soll den Fußgänger angefahren haben und danach von der Unfallstelle getürmt sein. Ein Notarzt versorgte das Opfer und brachte den 46-Jährigen ins Krankenhaus. Doch dort verstarb er an seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zwar hatte sich der 28-Jährige erst vom Unfallort entfernt, erschien später aber doch auf der Wache der Polizei Alsdorf. Trotzdem sind die genauen Umstände noch ungeklärt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Tödlicher Unfall nach Kaufland-Streit an Pfandautomat: Polizei bittet um Hinweise

Etwa 20 Minuten vor dem Unfall sollen sich die beiden Männer in einer Supermarktfiliale in der Konrad-Adenauer-Straße gestritten haben. Beim Supermarkt handelt es sich um ein Kaufland. Die Auseinandersetzung fand am Pfandautomaten und an der Kasse statt. Hat der 28-Jährige den 46-Jährigen etwa absichtlich angefahren? Laut Bild-Zeitung ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, außerdem wird ihm Fahrerflucht vorgeworfen.

Wer hat den Streit oder den Unfall beobachtet? Die Polizei Aachen hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise. Wer etwas mitbekommen hat, soll sich melden: tagsüber unter 0241-9577-42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577-34200.