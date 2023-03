21-jähriger ersticht Familienvater auf Volksfest: Tatverdächtiger in U-Haft

Von: Carolin Gehrmann

In Münster kommt es auf einem Volksfest zu einem Streit, bei dem ein Mann getötet wird. Der mutmaßliche Täter hat sich gestellt. Die Lage im Ticker.

Tödlicher Messerattacke auf Kirmes: 21-Jähriger in Untersuchungshaft.

Nach öffentlicher Fahndung: Der Tatverdächtige hat sich am Mittwoch (22. März) der Polizei gestellt.

Tödlicher Messerangriff: Auf einer Kirmes in Münster wird am Samstag (18. März) ein Familienvater erstochen.

Update vom 22. März, 17.16 Uhr: Tagelang sucht die Polizei nach einem Verdächtigen, der auf einer Kirmes in Münster einen Mann getötet haben soll. Am Ende wird dem 21-Jährigen der Fahndungsdruck wohl zu groß: Der Tatverdächtige meldet sich bei der Polizei.

Tödlicher Messerattacke auf Kirmes – 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Der 21-Jährige habe sich am Mittwochvormittag in Begleitung seines Anwalts der Polizei gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Nachmittag wurde er wegen Mordverdachts einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

21-jähriger ersticht Familienvater auf Volksfest: Tatverdächtiger stellt sich

Update vom 22. März, 11.16 Uhr: Nach dem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster hat sich der gesuchte Tatverdächtige gestellt. Der 21-Jährige habe sich im Beisein seines Anwalts bei der Polizei gestellt, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der junge Mann werde nun vernommen.

Gegen den Kasachen liegt ein Haftbefehl wegen Mordverdachts vor. Er soll am Samstagabend (18. März) auf der Kirmes Send einen 31-Jährigen erstochen haben. Die Polizei hatte mit einem Foto nach dem flüchtigen Verdächtigen gefahndet

Tödlicher Messerangriff in Münster: Tatverdächtiger ist der Polizei nicht unbekannt

Update vom 22. März, 7.29 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Münster ist den Behörden wohl kein Unbekannter. Wie die Polizei Münster in einer Pressemitteilung berichtet, wird derzeit nach einem 21-jährigen kasachischen Staatsbürger öffentlich gefahndet. Dem Tatverdächtigen wurde demnach bereits in der Vergangenheit Körperverletzung vorgeworfen.

Durch Videoaufnahmen konnten die Ermittler den Verdächtigen identifizieren. Nun steht der 21-Jährige unter Verdacht, einen 31-jährigen Familienvater auf der Kirmes erstochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Münster erließ noch am Montagabend (20. März) einen Haftbefehl gegen ihn.

Die Polizei sucht mit diesem Fahndungsfoto nach dem 21-jährigen Tatverdächtigen aus Münster. © Polizei Münster

Tödlicher Messerangriff in Münster: 31-jähriger Familienvater auf Kirmes erstochen

Erstmeldung vom 21. März: Münster – Nachdem es am Samstag (18. März) auf dem Volksfest Send im nordrhein-westfälischen Münster zu einem tödlichen Streit kam, bei dem ein 31-jähriger Familienvater durch einen Messerstich getötet wurde, hat die Polizei jetzt einen ersten konkreten Verdacht bezüglich der Identität des mutmaßlichen Täters. Mit einem Fahndungsfoto suchen die Ermittler jetzt öffentlich nach einem 21-jährigen, derzeit flüchtigen Mann aus Münster, bei dem es sich um den Angreifer handeln soll.

Münster: Zeugenhinweise und Videomaterial führen Ermittler auf die Spur des 21-Jährigen

Mehrere Zeugenhinweise sowie belastendes Videomaterial hatten die Beamten auf die Spur des polizeibekannten Yevgeni A. geführt. Laut Polizei Münster ist der Mann dringend tatverdächtig. Ein Richter hat deshalb am Montagabend (21. März) einen Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen ihn erlassen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am selben Abend war der Mann nicht zu Hause angetroffen worden.

Der tödliche Vorfall ereignete sich am Samstagabend auf dem Volksfest Send an einem Karussell. Offenbar waren die beiden Männer in Streit geraten, woraufhin der gesuchte 21-Jährige mit einem Messer auf den 31-jährigen Münsteraner eingestochen haben soll. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen erlag dieser noch vor Ort seinen Verletzungen.

„Die Obduktion des Leichnams hat ergeben, dass der 31-Jährige einen Stich ins Herz erhalten hat und aufgrund des Blutverlustes verstorben ist“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt laut einer Mitteilung der Polizei Münster. „Weitere Stichverletzungen wurden nicht festgestellt.“ Botzenhardt zufolge liegen derzeit keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der getötete Münsteraner einen Streit provoziert hat. Das Volksfest wurde nach der Tat bereits am Samstagabend abgebrochen und endete damit einen Tag früher als geplant.

Der Verdächtige war in Begleitung eines weiteren Mannes auf dem Fest – er ist nicht tatverdächtig

Eine Mordkommission hat anschließend „mit Hochdruck“ die Ermittlungen aufgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Münster der Deutscher Presseagentur (dpa) am Montag erklärte. Der Tatverdächtige war laut Staatsanwaltschaft in Begleitung eines weiteren Mannes auf dem Volksfest unterwegs gewesen. Die beiden Männer sind nach der Tat gemeinsam geflohen. Bei dem zweiten Mann handelt es sich demnach um den 24 Jahre alten Bruder des mutmaßlichen Täters.

Offenbar gab es zunächst konkrete Hinweise über den zweiten Mann, welche die Ermittler wiederum auf die Spur des Beschuldigten brachten, meldete dpa. „Die Auswertungen der Videosequenzen, auf denen auch der Täter zu erkennen ist, bestätigten unseren Verdacht“, berichtete Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann, Leiter der Mordkommission, am Dienstag laut polizeilicher Mitteilung. Gegen den Begleiter liegt den Ermittlern zufolge kein Tatverdacht vor. Da er ein „wichtiger Zeuge des Geschehens“ sei, wird allerdings auch nach ihm gesucht.

Nach Messerattacke in Münster: Polizei fahndet nach Verdächtigem

„Den Ermittlern ist es dank akribischer Arbeit sehr schnell gelungen, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Die Öffentlichkeitsfahndung dient nun der Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten. Jetzt geht es darum, ihn dingfest zu machen“, sagte Oberstaatsanwalt Botzenhardt laut einer Polizeimitteilung vom 21. März. Deshalb habe man sich jetzt für die öffentliche Fahndung mit Bildern des Tatverdächtigen entschieden. Der Gesuchte ist kasachischer Staatsbürger. Er soll laut dpa schlank sein und dunkelblonde, kurze Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine hellgraue Jogginghose und einen hellgrauen Kapuzenpullover. Die Polizei Münster nimmt unter +49 251 275 4000 Zeugenaussagen und Hinweise in dem Fall entgegen. (Carolin Gehrmann)