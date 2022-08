Niedrigwasser: Mysteriöse Knochen am Ufer der Ruhr entdeckt

Von: Benjamin Stroka

Nach einem Knochenfund am Ufer der Ruhr waren Polizeitaucher im Einsatz. © Polizei Unna

An der Ruhr bei Schwerte wurden Knochen entdeckt. Sie wurden durch das Niedrigwasser am Ufer sichtbar. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Schwerte – Das Niedrigwasser und die tiefen Pegel der Flüsse haben in NRW in den vergangenen Tagen einige schon vergessene Gegenstände zutage gefördert. Im Rhein sind an mehreren Stellen alte Schiffe wieder aufgetaucht, die bereits gesunken waren. An der Ruhr wurde jetzt ein besonders rätselhafter Fund gemacht.

Knochen am Ufer der Ruhr entdeckt – Polizei ermittelt

In Schwerte, bei Dortmund, haben Angler am Ufer der Ruhr mehrere Knochen entdeckt, die durch das Niedrigwasser plötzlich sichtbar wurden, berichtet 24RHEIN. Die Polizei wurde alarmiert. „Da die Herkunft der Knochen bislang unbekannt ist, wurde der Bereich mittels Taucher der Polizei NRW abgesucht“, teilt die Behörde aus Unna mit.

Das geschah am Donnerstag (18. August). Und die Polizeitaucher wurden fündig. Sie haben noch weitere Knochen in der Ruhr entdeckt. Unklar ist weiterhin, woher die Knochen stammen. Auch, ob es tierische oder sogar menschliche sein könnten, teilte die Polizei bislang nicht mit. „Nach ersten Erkenntnissen liegen die Knochen bereits seit langer Zeit im Wasser“, berichtet ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (bs/ots)