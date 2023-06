Noch keine Entscheidung über Gündogan-Zukunft

Ilkay Gündogan (2.v.r.) und Malick Thiaw (r) laufen beim Training der Nationalmannschaft über den Platz. © Uwe Anspach/dpa

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat einen „Kontakt“ mit Vize-Meister Borussia Dortmund wegen einer möglichen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel sei aber von vornherein nicht hoch gewesen, sagte Gündogan am Montag in Frankfurt/Main während einer Pressekonferenz. Die BVB-Verantwortlichen haben demnach nicht mit dem 32-Jährigen persönlich, sondern mit dessen Berater gesprochen.

Frankfurt/Main - „Klar habe ich eine sehr starke Verbindung zum BVB“, sagte der Manchester-City-Profi, der mit den Cityzens das Triple gewonnen hat. Deshalb hätten ihn die Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nicht überrascht.

Ein Wechsel nach Deutschland sei für ihn aber aktuell kein Thema. Der gebürtige Gelsenkirchener hatte von 2011 bis 2015 für Dortmund gespielt. Sein Vertrag in Manchester läuft im kommenden Jahr aus, deshalb wird über einen Abschied des Kapitäns schon in diesem Sommer spekuliert. „Eine Entscheidung gibt es noch nicht, es laufen nach wie vor Gespräche im Hintergrund“, sagte Gündogan. dpa