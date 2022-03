NRW: Spaziergängerin findet totes Baby im Mülleimer - Polizei veröffentlicht erste Details

Von: Ines Baur

Teilen

Nach dem Fund eines toten Säugling appellieren Polizei und Staatsanwaltschaft an die unbekannte Mutter sich zu melden und suchen Zeugen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Eine Spaziergängerin findet in NRW in einem Park in einem Mülleimer ein totes Baby. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Und appelliert an die Mutter des toten Kindes.

Mönchengladbach - Am Montagnachmittag erhielt die Polizei in Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen einen Anruf. Eine Frau hatte ein lebloses Baby gefunden. Die Polizei fuhr zu dem gemeldeten Ort und bestätigten den Fund. Der tote Säugling lag verborgen in einem Mülleimer Ackerstraße / Ecke Carl-Diem-Straße. Das Baby dürfte - so erste Einschätzungen - nur wenige Stunden oder Tage alt gewesen sein.

Mönchengladbach: Polizei richtet Appell an die Mutter des toten Säuglings

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Mönchengladbach ermitteln gemeinsam in dem Fall. „Wir versuchen, die Mutter zu ermitteln“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zur Todesursache des Babys machte sie noch keine Angaben. Auch zur Frage, ob Hinweise eingingen, äußerte sich die Polizei bisher nicht.

Die Polizei appelliert an die unbekannte Mutter des Babys, sich zu melden. Denn nur sie oder ihr Umfeld könnten Näheres zu den Umständen zum Tod des Kindes beitragen. Die Polizei verwies in dem Zusammenhang darauf, dass sie über ein Netzwerk von Hilfsangeboten verfüge.

Säugling tot in NRW aufgefunden: Polizei sucht Zeugen aus dem Umfeld der Frau

Der Appell sich zu melden, geht auch an das Umfeld der Frau. Erfahrungsgemäß müssen selbst nähere Verwandte oder Bekannte nicht zwingend Kenntnis von einer verborgenen Schwangerschaft gehabt haben. Doch auffallen würden allerdings oft eine Gewichtszunahme der Frau. Personen, die Hinweise auf die mögliche Kindsmutter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Auch sucht die Polizei Zeugen, denen im Bereich des Auffinde-Ortes etwas aufgefallen ist, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon: 02161-290.