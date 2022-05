NRW: Lebende Würgeschlange in einem Müllsack im Park entdeckt

Von: Nina Büchs

In dem weißen Müllsack entdeckte ein Spaziergänger in Duisburg ein Terrarium – mit einer lebenden Kornnatter. (IDZRW-Montage) © Polizei Duisburg

Als ein Mann am Dienstag in Duisburg spazieren ging, fand er einen Müllsack. Darin entdeckte er eine lebende Kornnatter. Die Polizei sucht nun den Besitzer.

Duisburg – Ungewöhnlicher Fund am Dienstagvormittag gegen 10:40 Uhr im Stadtteil Beeck in Duisburg: Wie die Polizei berichtet, stieß dort ein Spaziergänger zufällig auf einen großen, weißen Müllsack, in dem sich eine lebendige Schlange befand. Der Müllsack wurde auf einer Grünfläche an der Papiermühlenstraße platziert, heißt es weiter.

Duisburg: Spaziergänger entdeckt Müllsack – und findet lebende Kornnatter darin

In dem Müllsack soll sich den Polizei-Angaben zufolge ein Terrarium befunden haben, das in ein Laken gehüllt war. Doch das war nicht etwa leer, sondern war zum Zeitpunkt des Fundes bewohnt. „Auf einem Baumstamm schlängelte sich eine etwa 50 Zentimeter große Kornnatter“, teilt die Polizei mit. Als er das Tier erblickte, alarmierte der Mann die Polizei, die die Schlange an einen Tierrettungsdienst übergab. Sie wird dort nun artgerecht versorgt, berichtet 24RHEIN.

Kornnatter – Steckbrief

Wissenschaftlicher Name: Pantherophis guttatus

Lebenserwartung: 6 – 8 Jahre (In der Wildnis)

Länge: 61 – 180 cm (ausgewachsenes Tier)

Gelegegröße: 10 – 30 cm

Gewicht: 900 g (ausgewachsenes Tier)

Kornnattern sind nicht giftig. Sie gehören zu den Würgeschlangen. Für den Menschen ist sie nicht gefährlich. Die Schlangenart ernährt sich meist von kleinen Säugetieren, wie zum Beispiel Mäusen oder Ratten. Auch Vögel erbeutet sie, indem sie zum Beispiel Vogelnester plündert und die darin enthaltenen Eier und Jungvögel verspeist.

Schreck in Duisburg: Müllsack mit lebender Schlange gefunden – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Besitzer der Schlange. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die beobachtet haben, wer das Terrarium abgestellt hat. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ungewollt auf zurückgelassene Tiere stoßen – so auch in Merzenich im Kreis Düren. Dort wurden im vergangenen Jahr innerhalb von einer Woche drei Königspythons ausgesetzt. Alle Tiere waren in schlechtem Zustand, eine Schlange starb kurz darauf. (nb)