NRW: Energiekrise wirkt sich auf Einkaufszentren aus

Das Centro Oberhausen, eines der größten Einkaufszentren in Europa, (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Durch die Energiekrise kommt auch bei vielen NRW-Einkaufszentren zu diversen Strom- und Gaseinsparungen. Das hat teils auch Folgen für Kunden.

Köln – Die Energiekrise führt gerade im Shopping- und Freizeit-Bereich derzeit teils zu deutlich spürbaren Einschränkungen für Kundinnen und Kunden. Einige Bäckereien sowie Thermen und Saunen in NRW haben ihre Öffnungszeiten gekürzt und bei manchen Gartencentern und Baumärkten drohen im Winter sogar Schließungen. Auch die Einkaufszentren in NRW müssen Strom und Gas einsparen. Davon sind Beleuchtung, Beheizung, aber auch Rolltreppen unter anderem im CentrO Oberhausen oder im Rhein-Center in Köln-Weiden und vielen weiteren betroffen.

24RHEIN zeigt, welche Einschränkungen es bei Einkaufszentren in NRW derzeit gibt.

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist entsprechende Deko auch ein großes Thema bei den Einkaufscentern. Unter anderem das Wicküler City will in diesem Jahr komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Beim BERO Zentrum macht man das derweil bewusst nicht. Das sei „in der ohnehin schon dunklen Jahreszeit keine angemessene Lösung“, sagte ein Sprecher. (os)