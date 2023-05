Erst Hitlergruß und dann zeigt dieser Mann auch noch seinen bösen Onkel

Teilen

Ein Mann im „Böhse Onkelz“-Shirt soll im Regionalexpress RE1 in Köln mehrfach den Hitlergruß gezeigt und sich danach entblößt haben. Die Polizei fahndet öffentlich.

Köln – Die Polizei in Köln fahndet mit Fotos nach einem jungen Mann in einem T-Shirt der Band „Böhse Onkelz“. Er soll im September 2022 mit einer Gruppe betrunkener Männer in einen Zug der Linie RE1 gestiegen sein und sich dann gleich mehrere Verfehlungen geleistet haben. Laut Angaben der Polizei zeigte der Mann „während der Zugfahrt mehrfach den Hitlergruß und entblößte sein Geschlechtsteil in Anwesenheit weiterer Fahrgäste“.

Polizei Köln sucht Mann mit „Böhse Onkelz“-T-Shirt

Der Vorfall passierte am 24. September gegen 4:30 Uhr. Der RE1 war zu diesem Zeitpunkt gerade zwischen den Haltestellen Köln Hauptbahnhof und dem Bahnhof Messe/Deutz unterwegs. „Zur Tatzeit trug der Tatverdächtige ein T-Shirt der Musikgruppe Böhse Onkelz mit der Aufschrift ‚Gehasst Verdammt Vergöttert‘“, so die Polizei weiter. Nur einen Tag später, also am 25. September 2022, fand ein Konzert der Böhsen Onkelz in der Lanxess Arena statt.

Der RE1 RRX, auch NRW-Express genannt, verbindet Hamm und Aachen. Er durchquert Nordrhein-Westfalen. Wichtigste Haltestellen sind neben Köln auch Dortmund Hbf, Essen Hbf und Düsseldorf Hbf.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach dem Mann aus dem RE1 (IDZRW-Montage). © Polizei Köln (2)

Die Polizei ermittelt nach den Vorfällen in der Bahn nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen exhibitionistischen Handlungen gegen den Mann. Er wird als blond und schlank beschrieben. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red) Fair und unabhängig informiert, was in Köln und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.