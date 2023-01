NRW-FDP will nach Wahldebakel Neuanfang: Parteitag

Acht Monate nach dem Debakel bei der Landtagswahl will die nordrhein-westfälische FDP einen personellen Neuanfang einleiten. Bei ihrem Landesparteitag am Samstag in Bielefeld wollen die Liberalen den gesamten Landesvorstand neu wählen. Bisher einziger Kandidat für den Parteivorsitz ist FDP-Landtagsfraktionschef Henning Höne. Die FDP stehe „vor einem der größten personellen Umbrüche und Neuanfänge“ ihrer jüngeren Geschichte, sagte der 35 Jahre alte Münsterländer am Mittwoch vor Journalisten.

Düsseldorf - Seit der Landtagswahl im Mai 2022 sei ein Reformprozess in der Partei angestoßen worden. Sollte er gewählt werden, sei sein Ziel, auch wieder „nach außen gerichtet Politik“ zu machen.

Höne rechnet angesichts innerparteilicher Vorbehalte etwa der Jungen Liberalen bei der Wahl am Samstag mit einem „eher mittelmäßigen Ergebnis“. Die Jungen Liberalen hatten moniert, dass Höne, der seit langem Führungspositionen in der Fraktion einnimmt, nicht für einen Neuanfang stehe. Höne verwies darauf, dass sich bisher kein Gegenkandidat oder keine -kandidatin gemeldet habe. Der neue FDP-Landesvorstand samt Parteichef wird zunächst nur bis April 2024 amtieren. Danach gilt wieder der übliche Zwei-Jahres-Rhythmus bei der Amtszeit.

Höne will Nachfolger des bisherigen FDP-Landeschefs Joachim Stamp werden, der als Konsequenz aus dem Wahldebakel seinen Rückzug angekündigt hatte. Die FDP hatte bei der Landtagswahl 2022 ihr Ergebnis auf 5,9 Prozent halbiert und die Regierungsbeteiligung eingebüßt.

Der frühere Parlamentarische Geschäftsführer Höne war nach der verlorenen Landtagswahl zum Vorsitzenden der nur noch zwölfköpfigen FDP-Landtagsfraktion gewählt worden. Er ist Industriekaufmann und hat Betriebswirtschaftslehre studiert, ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Höne war von 2010 bis 2013 Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und ist seit rund zehn Jahren Landtagsabgeordneter. dpa