NRW: Die Kirmes-Termine im September im Überblick

In NRW gibt es auch im September wieder einige Volksfeste – unter anderem in Moers, Hamm und in Bonn. (Archivbild)

Volksfeste im Spätsommer 2022

Moerser Kirmes, Stunikenmarkt Hamm, Pützchens Markt Bonn: Auch im September 2022 finden in NRW wieder Volksfeste statt. Die Kirmes-Termine im Überblick.

Köln – Im Riesenrad sitzen und Zuckerwatte essen, mit Achterbahnen wie der „Alpina Bahn“ oder der „Wilden Maus“ durch die Lüfte sausen oder einfach von Bude zu Bude schlendern, Schokofrüchte naschen und den Sommer genießen – das ist auf zahlreichen Volksfesten und Kirmessen wieder möglich. Im Juli fand bereits die Rheinkirmes in Düsseldorf statt, im August startete das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen – die Cranger Kirmes in Herne. Und auch im September gibt es in einigen Regionen in NRW wieder eine Kirmes. Ein Überblick.

Kirmes NRW: Moerser Kirmes, Pützchens Markt Bonn, Haaner Kirmes – Termine im September 2022

Moeser Kirmes : Freitag, 2. September bis Dienstag, 6. September 2022

: Freitag, 2. September bis Dienstag, 6. September 2022 Pützchens Markt Bonn : Freitag, 9. September bis Dienstag, 13. September 2022

: Freitag, 9. September bis Dienstag, 13. September 2022 Hüstener Kirmes in Arnsberg : Freitag, 9. September bis Dienstag, 13. September 2022

: Freitag, 9. September bis Dienstag, 13. September 2022 Stunikenmarkt Hamm : Freitag, 16. September bis Dienstag, 20. September 2022

: Freitag, 16. September bis Dienstag, 20. September 2022 Fliegenkirmes in Bochum-Stiepel : Freitag, 23. September bis Montag, 26. September 2022

: Freitag, 23. September bis Montag, 26. September 2022 Haaner Kirmes : Freitag, 23. September 2022, bis Dienstag, 27. September 2022

: Freitag, 23. September 2022, bis Dienstag, 27. September 2022 Herbstkirmes in Bochum-Wattenscheid: Freitag, 30. September bis Dienstag, 4. Oktober 2022

Kirmes-Termine 2022 in NRW Für Nordrhein-Westfalen wurden viele verschiedene Kirmes-Termine für 2022 angekündigt. Alle Daten, die feststehen, im Überblick.

Kirmes in NRW: Moerser Kirmes startet am 2. September 2022

Was? Moerser Kirmes

Wann? Freitag, 2. September bis Dienstag, 6. September 2022

Wo? In der Innenstadt von Moers (rund um Friedrich-Ebert-Platz, Homberger Straße, Steinstraße, Neumarkt, Kastellplatz)

Nach zwei Jahren Pandemie kann auch die Moerser Kirmes endlich wieder stattfinden. Los geht es am 2. September, so die Veranstaltere auf Facebook. Die Moerser Kirmes ist das größte Volksfest am Niederrhein. Jährlich lockt das Fest am 1. Septemberwochenende etwa eine halbe Millionen Besuchereinnen und Besucher in die Innenstadt, heißt es auf der Website der Stadt Moers. Die Kirmesmeile erstreckt sich vom Friedrich-Ebert-Platz über die Homberger Straße und Steinstraße zum Neumarkt und zum Kastellplatz. Geboten werden mehr als 200 Attraktionen, Fahrgeschäfte und Cateringstände. Zudem wird es Livemusik und Shows geben.

Kirmes in NRW: Stunikenmarkt Hamm öffnet vom 16. bis 20. September 2022

Was? Kirmes „Stunikenmarkt“ in Hamm

Wann? Freitag, 16. bis Dienstag, 20. September 2022 (Mo-Fr 15 bis 21:45 Uhr, Sa-So: 13 bis 21:45 Uhr)

Wo? Marktplatz, 59065 Hamm

Karussell, Geisterbahn, Riesenrad – auch 2022 ist auf der Kirmes „Stunikenmarkt in Hamm“ einiges geboten. Los geht es am 16. September 2022 auf dem Marktplatz in Hamm. Fünf Tage lang herrscht in der Innenstadt rund um die Pauluskirche und auf dem angrenzenden Santa-Monica-Platz dann wieder buntes Treiben. Am Freitag zur Eröffnung gibt es außerdem Freibier und Freifahrten – am Dienstag findet außerdem der Familientag statt. An diesem Tag wird auch ein Feuerwerk zu sehen sein, gibt die Stadt Hamm bekannt.

Kirmes in NRW: Pützchens Markt in Bonn beginnt am 9. September

Was? Pützchens Markt in Bonn

Wann? Freitag, 9. September bis Dienstag, 13. September 2022

Wo? Marktwiesen Pützchen, 53229 Bonn-Beuel

Der Pützchens Markt ist der größte Jahrmarkt in Bonn und der Region – er findet traditionell am zweiten Septemberwochenende statt. Jährlich werden dort mehr als eine Millionen Besucher erwartet. Auch 2022 gibt es dort wieder alles, was das Kirmes-Herz begehrt. Unter anderem können sich Besucher auf 24 Fahrgeschäfte, 13 Kinderfahrgeschäfte, eine Geisterbahn, drei Belustigungen, ein Irrgarten und drei Losbuden freuen. Auch auf dem traditionelle Pluutenmarkt kann wieder gestöbert werden, so die Stadt Bonn.