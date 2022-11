Kirmes-Termine im November 2022: Termine für NRW im Überblick

Kirmes in NRW: Die Kirmes-Saison ist fast vorbei. Im November findet zum Beispiel noch der Cranger Weihnachtszauber in Herne statt.

Köln – Die Kirmes-Saison neigt sich in Nordrhein-Westfalen langsam dem Ende zu. Im November 2022 finden die letzten Termine für 2022 statt, bevor die Volksfeste in vielen Städten von den Weihnachtsmärkten in NRW abgelöst werden. 24RHEIN zeigt die Kirmes-Termine für NRW im November im Überblick.

Kirmes in NRW: Die Termine finden im November 2022 statt

Cranger Weihnachtszauber in Herne: Donnerstag, 17. November bis Freitag, 30. Dezember 2022

Kirmes in Köln: Deutzer Herbstkirmes beginnt am 28. Oktober 2022

Nicht nur an Ostern, auch im Herbst findet an der Deutzer Werft wieder die Kirmes statt (Archivbild). © Jochen Tack/Imago

Ende Oktober ist es so weit: Dann beginnt auch wieder die Deutzer Kirmes, die als das Volksfest-Highlight in Köln gilt. Zahlreiche Fahrgeschäfte und Imbissbuden reihen sich dann wieder auf dem Gelände der Deutzer Werft direkt am Rhein dicht aneinander. Besonders beliebt ist dort auch das Riesenrad, das diesmal einen neuen Platz bekommen wird. Von dort aus haben Fahrgäste eine wunderbare Sicht auf die Skyline von Köln, inklusive Kölner Dom.

Wann? Freitag, 28. Oktober 2022 bis Sonntag, 6. November 2022

Freitag, 28. Oktober 2022 bis Sonntag, 6. November 2022 Wo? Deutzer Werft (Siegburger Straße 66, 50679 Köln-Innenstadt)

Allerheiligenkirmes in Soest ab 2. November 2022

Die „Allerheiligenkirmes in Soest“ findet vom 2. bis 6. November 2022 statt – bereits zum 684. Mal. Die größte Altstadtkirmes Europas hat längst Kultstatus erreicht. Jährlich wird das Fest von rund einer Million Menschen besucht. Ende Herbst gibt es in der Innenstadt in Soest also wieder bunten Kirmes-Trubel. Auf 50.000 Quadratmetern kann man zahlreiche Essensstände und Fahrgeschäfte von bis zu 400 Schaustellern entdecken.

Wann? Mittwoch, 2. November bis Sonntag, 6. November 2022

Mittwoch, 2. November bis Sonntag, 6. November 2022 Wo? Altstadt, 59494 Soest

Der Hubertusmarkt in Bergheim

Auch in Bergheim startet Ende Oktober vor dem Aachener Tor wieder der traditionsreiche Hubertusmarkt – die größte Kirmes im Rhein-Erft-Kreis. Der Hubertusmarkt bietet alles, was das Kirmes-Herz begehrt: schnelle Fahrgeschäfte, bunte Spielbuden und leckere Imbissstände. Neben dem Familientag am 2. November wird es auch ein großes Feuerwerk am Eröffnungstag geben.

Wann? Freitag, 28. Oktober bis Sonntag, 6. November 2022

Freitag, 28. Oktober bis Sonntag, 6. November 2022 Wo? Vor dem Aachener Tor, 50126 Bergheim

Kirmes NRW: Diese Termine haben im November 2022 bereits stattgefunden

