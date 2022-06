Aktivisten kleben sich auf Straße fest – und sorgen für Verkehrs-Chaos in Köln

In Köln klebten sich am Montag mehrere Personen auf der Inneren Kanalstraße fest (Symbolbild)

Von Johanna Werning schließen

Am Montag blockierten mehrere Klimaaktivisten Teile der Inneren Kanalstraße in Köln. Zwei Demonstranten klebten sich dabei auf der Straße fest.

Köln – Am Montagmorgen, 13. Juni, staute sich der Verkehr auf der Inneren Kanalstraße in Köln noch mehr als sonst. Der Grund: Klimaaktivisten klebten sich auf der wichtigen Verkehrsachse auf Höhe des Gleisdreiecks in Richtung Zoobrücke auf der Straße fest und legten somit den Berufsverkehr zeitweise komplett lahm.

Köln: Aktivisten kleben sich auf Innere Kanalstraße fest – Stau bis zu A57

„Gegen 8 Uhr starteten sechs Personen eine Sitzblockade auf der Inneren Kanalstraße“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von 24RHEIN. „Zwei davon klebten sich auf der Straße fest. Dabei wurden Transparente gegen fossile Brennstoffe hochgehalten. Sie sagten, dass sie zur Aktionsgruppe ‚Letzte Generation‘ gehören.“

In Köln-Ehrenfeld und der Kölner Innenstadt kam es aufgrund der Sitzblockade am Montag ebenfalls zu größeren Verkehrsstörungen, wie 24RHEIN berichtet. Betroffen war vor allem die Innere Kanalstraße selbst. Aber auch auf die A57 gab es Auswirkungen. „Wir mussten den Verkehr vor der Abfahrt zeitweise ableiten“, sagt der Polizeisprecher weiter.

Köln: Klimaaktivisten kleben sich auf Straße fest – Feuerwehr rückt aus

Erst anderthalb Stunden nach Beginn der Sitzblockade – gegen 9:30 Uhr – konnten die sechs Personen von der Straße geführt werden. Dafür musste die Feuerwehr Köln die zwei Aktivisten, die sich an der Straße festklebten, mit Lösungsmitteln ablösen.

„Wir haben eine Strafanzeige gestellt. Die Personen wurden vor Ort wieder entlassen“, berichtet der Sprecher der Polizei. Um 9:40 Uhr wurde der Verkehr wieder freigeben, Rückstaus sind jedoch auch am Montagvormittag noch möglich. (jw)