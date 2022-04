Landtagswahl NRW 2022: Umfragen, Kandidaten, Themen – alle Infos im Überblick

In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Landtagswahl im Überblick.

Düsseldorf – Bei der nächsten Landtagswahl in NRW sind etwa 13,2 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimmte abzugeben. Dabei wird der 18. Landtag des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen gewählt. Vorab stellen sich für Bürgerinnen und Bürger viele verschiedene Fragen. Welche Parteien liegen in den Umfragen vorne? Welche Kandidaten stehen zur Wahl? Mit welche Themen werben die Parteien? Oder wann gibt es Wahl-O-Mat oder TV-Duelle? Einen Überblick zu allen wichtigen Informationen für die Landtagswahl in NRW 2022 hat 24RHEIN.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 Datum 15. Mai 2022 Ort Nordrhein-Westfalen

Landtagswahl in NRW am 15. Mai 2022:

Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen finden regulär alle fünf Jahre statt. Der Wahltermin muss laut Landesverfassung im letzten Vierteljahr der Wahlperiode liegen. Für die nächste Wahl 2022 legte NRW-Innenminister Herbert Reul den Termin nach Rücksprache mit den Parteien im Landtag NRW fest: Sonntag, 15. Mai 2022.

Alternative Wahltermine hätten in den Osterferien, kurz danach oder an Wochenenden nach Feiertagen gelegen, was sich negativ auf die Wahlbeteiligung und den Wahlkampf auswirken könnte, so das NRW-Innenministerium.

NRW Landtagswahl 2022: So sehen die aktuellen Umfragen aus

Das Rennen um die Staatskanzlei in Düsseldorf und somit das Amt des NRW-Ministerpräsidenten wird wohl zwischen der CDU und SPD beziehungsweise deren Spitzenkandidaten Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty entschieden werden. Seit Anfang 2022 liefern sich die beiden Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen.

Landtagswahl NRW 2022: Welche Parteien treten 2022 an?

Am 29. März hat der Landeswahlausschuss insgesamt 29 Parteien zur NRW-Landtagswahl 2022 zugelassen. Wie üblich mit dabei: CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD und Die Linke. Zwölf weitere Parteien standen bei der letzten Wahl aber noch nicht auf dem Stimmzettel. Insgesamt hatten 35 Parteien eine Landesliste eingereicht, sechs Parteien wurden aber abgelehnt.

„Die Landeslisten von AlphaHHP, APPD und Z-PARTEI konnten insbesondere mangels festgestellter Parteieigenschaft oder unterbliebener Beteiligungsanzeige nicht zugelassen werden. Bündnis C, BKP und DM haben nicht die mindestens erforderlichen 500 Unterstützungsunterschriften eingereicht“, heißt es in einer Mitteilung des Landeswahlleiters.

Kandidaten für NRW-Landtagswahl 2022: Landeslisten im Überblick

Kandidaten für NRW-Landtagswahl 2022: Spitzenkandidaten im Überblick

Das sind die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2022 in NRW:

Hendrik Wüst (CDU)

(CDU) Thomas Kutschaty (SPD)

(SPD) Mona Neubaur (Bündnis90/ Die Grünen)

(Bündnis90/ Die Grünen) Joachim Stamp (FDP)

(FDP) Markus Wagner (AfD)

(AfD) Carolin Butterwegge und Jules El-Khatib (Linke)

Landtagswahl NRW 2022: Wie viele Wahlkreise gibt es?

In Nordrhein-Westfalen gibt es für die Landtagswahl NRW insgesamt 128 Wahlkreise. Der Zuschnitt der Wahlkreise wird regelmäßig überprüft und angepasst: Jeder Wahlkreis soll in etwa die gleiche Zahl von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern repräsentieren.

NRW Landtagswahl 2022: Wahlprogramme von CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD und Linke

Nachdem auch die CDU Ende März ihr Wahlprogramm vorgestellt hat, stehen nun die Wahlkampf-Themen aller größeren Parteien fest. Themen die dabei im Fokus stehen sind: Innere Sicherheit, Bildung, Klimaschutz, Energie, Verkehr, Wirtschaft und Gesundheit.

Landtagswahl NRW 2022: Wann erscheint der Wahl-O-Mat? Und wie funktioniert er?

Der Wahl-O-Mat zur NRW-Landtagswahl 2022 wird am 21. April erscheinen. Indem man Thesen zu verschiedenen Themenbereichen mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ und „These überspringen“ beantwortet, bekommt man anschließend eine Überschneidung mit den teilnehmenden Parteien angezeigt.

NRW Landtagswahl 2022: Welche TV-Duelle wird es geben?

Im WDR sind TV-Duelle zur NRW-Landtagswahl 2022 geplant

Ein Fünfkampf und ein Duell zwischen Hendrik Wüst (CDU) und Thomas Kutschaty (SPD)

NRW Landtagswahl 2022: Wann kommt die Wahlbenachrichtigung?

Landtagswahl NRW 2022: Wie geht die Briefwahl?

NRW Landtagswahl 2022: Wer darf alles wählen?

Ihr Stimmrecht dürfen bei der Landtagswahl NRW 2022 alle Bürgerinnen und Bürger ausüben, die folgende Vorgaben erfüllen: Sie müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre alt und in Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sein, seit mindestens 16 Tagen in Nordrhein-Westfalen einen Wohnsitz haben. Ausgenommen sind Menschen, die Betreuung oder infolge eines Richterspruchs ausgeschlossen sind. (os)