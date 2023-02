NRW-Ministerin Paul: Kitas müssen warm bleiben

Ein Kind spielt in einer Kita. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Das Land Nordrhein-Westfalen will den Kitas mit zusätzlichen rund 60 Millionen Euro helfen, die gestiegenen Energiekosten infolge des russischen Angriffskrieg in der Ukraine abzufedern. „Die Kitas müssen warm bleiben“, sagte Integrations- und Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) am Dienstag nach einer Sitzung des schwarz-grünen Kabinetts in Düsseldorf.

Düsseldorf - Viele Kinder und Jugendliche hätten schon in der Pandemie besonders verzichtet und gelitten. Heranwachsende und Familien in NRW und die soziale Infrastruktur sollten gestärkt werden. So könne die Kinder- und Jugendarbeit im Land mit weiteren 6 Millionen Euro rechnen. Das Geld solle ab dem ersten Quartal fließen.

Ende 2022 hatte der Landtag einen schuldenfinanzierten Krisen-Rettungsschirm in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro beschlossen. dpa