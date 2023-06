NRW regelt Wärmepumpen-Abstand auf eigene Faust – es gibt Unterschiede

Wärmepumpen-Abstand ist nicht gleich Wärmepumpen-Abstand. Also zumindest gibt es Unterschiede in den jeweiligen Bundesländern. NRW handelt auf eigene Faust.

Hamm – Alle sprechen über Wärmepumpen, aber noch nicht jeder hat einer. Manch einer möchte auch gar keine haben – obwohl sie als der Gamechanger in der Energiekrise gelten. Die Gründe sind unterschiedlich. Wer aber eine installieren möchte, muss Regeln beachten. Die können sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Auch NRW geht seinen eigenen Weg in Sachen Abstand.

Runderlass regelt Abstand von Wärmepumpen in NRW

Eine neue Bauordnung in NRW macht es möglich: Sie tritt zwar erst im Januar 2024 in Kraft, ein Runderlass aus Dezember 2022 regelt aber jetzt schon die Abstände, die eine Wärmepumpe zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Daher hat wa.de einmal zusammengefasst, welche Abstandsregeln für Wärmepumpen in den verschiedenen Ländern gelten.

Mehr zum Thema Wärmepumpen: In NRW muss eine Abstandsregel beachtet werden

