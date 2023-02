NRW-Regierungschef Wüst sichert Ukraine Solidarität zu

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei der Kabinetts-Pressekonferenz. © David Young/dpa

Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Ukrainern weitere Solidarität zugesichert. „Wir stehen fest an Eurer Seite, heute und in Zukunft“, teilte Wüst am Donnerstag in Düsseldorf mit. Zugleich dankte Wüst den Menschen in Nordrhein-Westfalen für ihre Hilfe. Sie hätten „ihre Häuser und ihre Herzen für die Menschen aus der Ukraine geöffnet“.

Düsseldorf - Die Menschen in NRW setzten dem Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin „Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit und Solidarität“ entgegen.

NRW hat bislang mehr als 225.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Rund 38.000 geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche besuchen Schulen im Land. Seit Kriegsbeginn wurden 155 kriegsversehrte oder schwerkranke Patienten aus der Ukraine in Krankenhäuser in NRW verlegt. Aus NRW sind bislang 41 Hilfstransporte in die Ukraine gegangen - hauptsächlich mit medizinischen Produkten. Auch 16 Feuerwehr- und Rettungswagen sowie Klinikmobiliar wurden geliefert.

Am Jahrestag des Krieges wird im ganzen Land am Freitag mit zahlreichen Solidaritätskundgebungen an das Leid der Ukrainer erinnert. Russische Truppen waren am 24. Februar 2022 in das Nachbarland Ukraine einmarschiert. In dem Krieg sind bisher Tausende Soldaten beider Seiten und nach UN-Angaben mehr als 8000 Zivilisten getötet worden. dpa