NRW sammelt Coronatests an Schulen wieder ein: Kritik

Teilen

Ein Kit für einen Corona-Schnelltest liegt auf dem Federmäppchen eines Schülers. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach den Osterferien wollten manche Schulen die übrig gebliebenen Corona-Schnelltests für freiwillige Tests nutzen. Daraus wird nichts, wie aus einer Email des Schulministeriums hervor geht: Die Tests sollen eingelagert und zurückgegeben werden.

Düsseldorf - Unerwartete Rückholaktion: Das Land NRW sammelt nach dem Ende der Testpflicht an den Schulen alle unverbrauchten Coronatests wieder ein. Das geht aus einer Email an die Schulen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Die Rückholung wird in den kommenden Wochen beginnen und einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es in der Email. Die Opposition ist empört.

Hintergrund: Nach dem Ende der Osterferien gibt es seit Montag keine Coronatests mehr an Schulen. Das hatte für Kritik von mehreren Verbänden und der SPD gesorgt. An manchen Schulen überlegte man unterdessen, die Tests auf freiwilliger Basis fortzuführen - viele weiterführende Schulen haben zum Beispiel noch Schnelltests auf Lager.

Bereits am ersten Schultag kam allerdings die Email aus dem Schulministerium: Darin wird unter anderem gefordert, über ein Onlinesystem die Zahl der noch vorhandenen Selbsttests mitzuteilen - damit die Abholung besser geplant werden kann. Die Tests sollen so lange in den Schulen gelagert werden.

Der SPD-Abgeordnete und Bildungsexperte Jochen Ott kritisierte die Rückholaktion: „Jetzt wird allen Schulen, die freiwillig auf Tests setzen wollen, auch noch diese Möglichkeit genommen.“ Ott weiter: „Mit der Rückruf-Aktion wird das Testregime an Schulen nun vollends rückabgewickelt. Der Testpflicht-Stopp zum Schulstart war ohnehin schon ein Fehler. Corona spielt bei dieser Landesregierung keine Rolle mehr.“

Die Grünen warfen Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) vor, die Betroffenen in den Schulen zu „verhöhnen“. Die Grünen-Abgeordnete Sigrid Beer sagte: „Die nach den Ferien wieder steigende Inzidenz ignoriert Schwarz-Gelb mit dieser Politik völlig. Offensichtlich soll sichergestellt werden, dass Schulen nicht freiwillig Vorsorge treffen.“ Beer weiter: „Betont die FDP sonst immer die Eigenverantwortung, stellt Ministerin Gebauer den Schulen nun aber nicht frei die Tests zur eigenen Sicherheit zu verwenden.“

Bis zum Beginn der Osterferien hatten sich Schüler an weiterführenden Schulen drei Mal pro Woche per Selbsttests überprüft. Seit 28. Februar galt die Testpflicht allerdings nicht mehr für Geimpfte und Genesene an den Schulen. Die Maskenpflicht im Klassenraum war bereits eine Woche vor Beginn der Osterferien abgeschafft worden.

Was aus den zurückgeholten Tests werden soll, blieb zunächst unklar. Das Schulministerium kündigte eine Stellungnahme im Laufe des Dienstags an. dpa