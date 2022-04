NRW-SPD stellt Wahlplakate vor: Kutschaty mit Bürgern

Thomas Kutschaty (SPD), Spitzenkandidat für die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, spricht. © Roberto Pfeil/dpa

Die nordrhein-westfälische SPD hat zum Auftakt der heißen Wahlkampfperiode für die Landtagswahl am 15. Mai die Wahlplakate vorgestellt. Auf drei von sieben großen Motiven unter dem übergeordneten SPD-Wahlmotto „Für euch gewinnen wir das Morgen“ ist Spitzenkandidat Thomas Kutschaty im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern zu sehen.

Essen - Die rot gerahmten Plakate zieren Schriftzüge wie „NRW braucht Pflege - Bessere Arbeitsbedingungen sofort“, „Faire Mieten wählen - Bezahlbare Wohnungen für alle“, „Für gute und sichere Arbeit - Thomas Kutschaty“ oder „Modern in allen Klassen - Beste Aussichten für unsere Schulen“. Auf dem letztgenannten Plakat ist auch die Tochter von Kutschaty zu sehen, wie die Generalsekretärin der NRW-SPD, Nadja Lüders, am Samstag bei der Präsentation auf dem Burgplatz in Essen zum offiziellen Wahlkampfauftakt verriet.

Anschließend wurden neben Kutschaty auch Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil zur Kundgebung in der Essener Innenstadt erwartet. dpa