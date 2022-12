NRW: Geldautomaten-Sprengungen werden immer gefährlicher

Von: Maximilian Gang

Teilen

In den letzten Monaten und Jahren gibt es immer mehr Angriffe auf Bankautomaten in NRW. Dabei gehen die Täter jetzt noch skrupelloser vor.

Köln – In diesem Jahr gab es allein in Nordrhein-Westfalen bereits über 150 Sprengungen von Geldautomaten (Stand 11/2022). Dabei ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar: Innerhalb des letzten Jahrzehnts haben sich die Angriffe in Deutschland laut Lagebericht des BKA mehr als verzehnfacht. Bis Juli 2022 belief sich die Schadenssumme in NRW bereits auf über zehn Millionen Euro, wie die Antwort auf eine kleine Anfrage im Landtag ergeben hat.

Der Schaden ist damit, nach etwas mehr als einem halben Jahr, schon fast genauso hoch wie im gesamten Jahr 2020 – während die durchschnittlichen Fallzahlen ähnlich hoch geblieben sind. Ein Grund für die höhere Schadenssumme der einzelnen Taten ist dabei ein anderes Vorgehen der Täter, das nicht nur einen größeren Schaden an Gebäuden anrichtet, sondern auch für Menschen immer gefährlicher wird.

Mehr als ein Viertel der Sprengungen von Bankautomaten in NRW

Hier war mal eine Bankfiliale: Die Verwüstung zeigt die Wucht, die mit einer Sprengung einhergeht. © R.Priebe/dpa

Die Fallzahlen für das laufende Jahr seien „besorgniserregend“, wie der Polizeisprecher des Innenministeriums von NRW Markus Niesczery auf Anfrage von 24RHEIN sagt. Und er hat recht, denn: NRW ist besonders stark von den Sprengungen betroffen. 2020 wurden mehr als ein Viertel der bundesweiten Sprengungen hier verübt, wie der Lagebericht zeigt. Das berichtet 24RHEIN. Allein in dem Zeitraum von Juli bis November 2022 hat es – nur in NRW – bereits fast 50 Sprengungen von Geldautomaten gegeben. Insgesamt gab es in NRW damit in den Jahren 2020 und 2021 328 Sprengungen von Geldautomaten – fast jeden zweiten Tag eine. Dazu gehören:

Die Täter kommen überwiegend aus den Niederlanden, und leben vorwiegend in Utrecht, Rotterdam und Amsterdam. Das haben Ermittlungen der LKA-Gruppe für Geldautomatensprengungen EK Heat ergeben. Schätzungsweise gehören 500 bis 700 wechselnde Personen dazu, wie die Polizei NRW berichtet.

Gerade 2015 habe es in NRW einen deutlichen Anstieg an Sprengungen gegeben. In den Niederlanden hatte die Polizei ein umfangreiches Präventionskonzept erarbeitet, weshalb die Täter nun auf Deutschland ausweichen. Das Bundesinnenministerium spricht von einem „Verdrängungseffekt“. Dabei ist besonders die neue Wahl des Sprengstoffs beängstigend.

NRW-Innenministerium: „Haben das Potenzial, Menschen zu verletzten oder sogar zu töten“

Geldautomatensprengungen in Deutschland Festgestellte Physische Angriffe in 2021 (davon in NRW) 579 (176) Sprengungen in NRW in 2022 (Stand 11/2022) mehr als 150 Schaden durch die Sprengungen (Stand 7/2022) 10.660.737 Euro Anzahl der Tatverdächtigen (2021) 124 Häufigste Staatsangehörigkeit (2021) Niederländisch (50,8 Prozent)

Bis vor wenigen Jahren wurden hauptsächlich Gasgemische zur Sprengung von Bankautomaten verwendet. Als Reaktion auf diese Vorgehensweise haben Banken jedoch zunehmend Systeme zur Neutralisierung von Gas in ihre Automaten eingebaut. Deshalb steigen die Täter vermehrt auf feste Sprengstoffe um – und nehmen damit verheerende Folgen in Kauf: „Durch die rücksichtslose Vorgehensweise der Täter, vermehrt feste Explosivstoffe einzusetzen, entstehen nicht kalkulierbare Gefahren für Leib und Leben von Unbeteiligten und erhebliche Schäden an Gebäuden“, so Niesczery.

Generell stellen versuchte oder vollendete Geldautomatensprengungen ein nicht kalkulierbares Risiko für unbeteiligte Dritte und Rettungs- und Einsatzkräfte dar, wie der Ministeriumssprecher klarstellt. „Fakt ist: Geldautomatensprengungen sind hochgefährlich und haben das Potenzial, Menschen zu verletzen oder sogar zu töten“. Doch was unternimmt das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen gegen die Täter?

Angriffe auf Geldautomaten: NRW setzt Soko zur Bekämpfung ein

Im April 2022 hat das Ministerium von Herbert Reul eine Sonderkommission zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen (Soko BEGAS) eingerichtet. Diese setze sich, laut Niesczery, aus einem multidisziplinären Team von Fachleuten der Bereiche Repression, Prävention, Einsatz und internationaler Zusammenarbeit zusammen. Mit einer klaren Aufgabe: „Sie ist beauftragt, alle Erkenntnisse aus diesen Bereichen systematisch zusammenzuführen und neue oder veränderte Ermittlungs- und Bekämpfungsansätze zu identifizieren“.

Die Soko BEGAS habe durch ihre Erkenntnisse bereits diverse Entwicklungen angestoßen, so der Sprecher. Darunter beispielsweise, dass Bankmitarbeitern und Anwohnern aktiv Opferschutzangebote vermittelt werden. Außerdem sei auf Basis der Ergebnisse der Austausch mit besonders betroffenen Bundesländern und europäischen Staaten intensiviert worden, wie Niesczery erklärt. Auch der Dialog mit der Banken- und Kreditwirtschaft sei verstärkt worden. (mg)