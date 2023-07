Was am Wochenende in NRW los ist: Feuerwerk der Rheinkirmes, Rheinuferfest und mehr

Ob im bunten Kirmes-Trubel feiern oder draußen in der Natur wandern – in NRW ist am Wochenende viel los. Der Überblick für spannende Freizeit-Aktivitäten.

Köln – Am Wochenende (21. bis 23. Juli 2023) ist in NRW wieder einiges los: Sei es das spektakuläre Feuerwerk der Rheinkirmes in Düsseldorf oder gleich zwei Veranstaltungen in Essen – zum einen das Sommerfest an der Grugahalle und zum anderen der größte Trödelmarkt im Ruhrgebiet. Wer am Wochenende lieber dem hektischen Stadtalltag entfliehen möchte, kann bei einer Wanderung durch eine Hügellandschaft oder einem Spaziergang durch ein Naturschutzgebiet abschalten. Hier gibt es sechs Ausflugsziele für das Wochenende.

Wochenende in NRW: Abschlussfeuerwerk an der Rheinkirmes in Düsseldorf

Am 21. Juli findet das Abschlussfeuerwerk der Rheinkirmes in Düsseldorf statt. Ab 23 Uhr erstrahlt der Himmel in bunten Farben. © Fotostand/ IMAGO

Die letzten Tage der Düsseldorfer Rheinkirmes 2023 stehen bevor. Damit das bunte Kirmes-Treiben einen gebührenden Abschluss findet, gibt es ein Abschlussfeuerwerk am 21. Juli 2023. Das große „Superfeuerwerk“ wird ab 23 Uhr am Rheinufer zwischen den beiden südlichen Düsseldorfer Brücken, der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke stattfinden. Einen optimalen Blick auf das Feuerwerk der Rheinkirmes erhält unter anderem von den beiden Brücken, dem Medienhafen und dem Altstadtufer.

Ausflugsziel in NRW am Wochenende: Sommerfest an der Grugahalle in Essen

Beim Sommerfest an der Grugahalle in Essen (14. bis 23. Juli) können zahlreiche Fahrgeschäfte besucht werden. © Bihlmayerfotografie/ IMAGO

Auch das Sommerfest an der Essener Grugahalle neigt sich dem Ende zu. Noch bis zum Sonntag, dem 23. Juli 2023, findet die Kirmes im Grugapark bereits zum 50. Mal statt. Dabei gibt es rasante Fahrgeschäfte und einen täglichen Trödelmarkt, auf dem gestöbert werden kann.

NRW-Ausflugsziele am Wochenende: Rheinuferfest in Köln

Beim Rheinuferfest in Köln kann man entspannt entlang der Promenade schlendern. © Eibner/ IMAGO

Die Rheinufer-Promenade in Köln wird am kommenden Wochenende besonders charmant: Beim Rheinuferfest (21. bis 23. Juli) kann man vom Kölner Dom bis zur Bastei am Rhein Weine probieren oder ein kühles Kölsch trinken. Zudem gibt es zahlreiche Stände mit Speisen wie Bauernbrot und Crêpe.

Besonders Ausflugsziel in NRW am Wochenende: Idyllisches Naturschutzgebiet in Düsseldorf

Die Seen des Stinderbachtals laden Besucherinnen und Besucher zu einem idyllischen Spaziergang ein. © Hans Blossey/ IMAGO

Wer am Wochenende dem hektischen Großstadtalltag entfliehen möchte, kann nur ein paar Kilometer von Düsseldorfs Innenstadt entfernt zur Ruhe kommen. Denn dort liegt das Naturschutzgebiet Rotthäuser Bachtal mit zahlreichen Wanderwegen, die zum Erkunden von seltenen Tier- und Pflanzenarten einladen. Neben dem Naturschutzgebiet gibt es auch die Seen des Stinderbachtals, an denen man idyllisch entlang spazieren kann.

Adresse: Schäpershof 2, 40629 Düsseldorf

Wochenende in NRW: Wanderausflug in die Elfringhauser Schweiz

Bereits von der historischen Altstadt in Hattingen aus sind die weitläufigen Hügel der Elfringhauser Schweiz zu erkennen. Das beliebte Naherholungsgebiet zwischen Ruhrgebiet und Bergischem Land bietet zahlreiche – teilweise recht steile – Rund- und Wanderwege. Dabei lassen sich Pausen auf dem Erlebnisbauernhof Bergerhof einlegen. Dieser beheimatet unter anderem Ziegen, Esel, Ponys, Pferde sowie Gänse.

Adresse: Berger Weg 8, 45527 Hattingen

Berger Weg 8, 45527 Hattingen Öffnungszeiten: Täglich rund um die Uhr

