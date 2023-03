Nach Schwimmbädern in Berlin und Göttingen - Nächste Großstadt erlaubt Oben-ohne-Baden für Frauen

Von: Michelle Mantey

Teilen

Nach Berlin zieht nun die nächste Großstadt nach. Oben-ohne-Baden ist laut den Bäder-Betrieben in Köln ab April 2023 erlaubt.

Köln - Ab 1. April Oben-ohne-Baden ist kein Aprilscherz, sondern nach Verkündung Kölner Schwimmbäder tatsächlich erlaubt. Nach Berlin zieht nun auch Köln nach, ab April muss die weibliche Brust beim Baden nicht mehr bedeckt werden. Lediglich die Bedeckung der primären Geschlechtsorgane bleibt weiterhin für alle Geschlechter Pflicht, das meldet der Kölner Stadt-Anzeiger.

Anlass der Bewegung war ein Vorfall in Berlin, bei dem eine 33-Jährige aus einem Schwimmbad geworfen wurde, weil sie kein Bikinioberteil trug. Sie legte daraufhin eine Diskriminierungsbeschwerde ein und bekam recht. Die Berliner Bäder-Betriebe entschieden daraufhin das Oben-ohne-Baden zu erlauben.

Nach Berlin soll ab 1. April auch in Köln Oben-ohne-Baden erlaubt sein © Sascha Steinach/IMAGO

Oben-ohne-Baden ist in folgenden Städten möglich

Zwar ist in den meisten Badebetrieben das Oben-ohne-Baden nicht verboten, aber es führte trotzdem zu Rauswürfen mehrerer Frauen und das nicht nur in Berlin. Bereits Anfang 2022 kam es in Göttingen zu einem ähnlichen Vorfall. Eine Frau wurde wegen fehlender Brustbedeckung aus dem Schwimmbad geworfen, doch das Göttinger Frauenforum setzt sich für Gleichberechtigung ein. Mit Erfolg, denn dort dürfen Frauen bereits seit dem 1. Mai 2022 Oben-ohne-Baden.

In folgenden Städten ist das Oben-ohne-Baden möglich:

Berlin

Köln (ab 1.04.2023)

(ab 1.04.2023) Siegen

Göttingen

Oben-ohne-Baden ab April auch in Köln möglich

Ein weiterer Vorreiter der Oben-ohne-Bewegung ist die Stadt Siegen in NRW. Auch sie führten die Änderung bereits zu Beginn des Jahres 2022 ein. Doch im Spiegel resümiert die Stadt Siegen über das Jahr 2022 und berichtet von zahllosen Hassnachrichten von Gegnern des Oben-ohne-Badens. Außerdem sei das Angebot von Frauen kaum genutzt worden. Ob das nun auch in Köln der Fall sein wird, oder ob das Angebot genutzt wird, bleibt abzuwarten.

In anderen Städten, wie in Stuttgart, wurde das Thema zwar bereits diskutiert, jedoch ohne Änderung der Bestimmungen für weibliche oder non-binäre Personen. Sie wurden auf Thermen verwiesen, in denen es bereits FKK Bereiche gibt und Sonderaktionen, bei denen Schwimmbäder an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten Baden ohne Bekleidung anbieten. (mima)