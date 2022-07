Rheinkirmes Düsseldorf: Was Besucher wissen müssen – Infos im Überblick

Von: Mick Oberbusch

Die Rheinkirmes in Düsseldorf kehrt am 15. Juli zurück. Alles, was Besucherinnen und Besucher zur „Größten Kirmes am Rhein“ wissen müssen.

Düsseldorf – Über mangelnde Auswahl können sich Fans von Kirmes, Volksfest und Co. in NRW nun wirklich nicht beklagen. Ob die Cranger Kirmes in Herne, die Deutzer Kirmes in Köln oder der Pützchens Markt in Bonn – im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands gab und gibt es eine Menge Kirmes-Spaß zu entdecken. Doch ab und an kommt dann doch noch ein Volksfest um die Ecke, welches die anderen Veranstaltungen ein Stück weit in den Schatten steht. Gemeint ist die Rheinkirmes in Düsseldorf – die „Größte Kirmes am Rhein“, wie die Veranstalter versprechen.

Rheinkirmes Düsseldorf Name Größte Kirmes am Rhein Adresse Kaiser-Wilhelm-Ring 49, 40545 Düsseldorf Besucherzahlen ca. vier Millionen pro Jahr Fläche 165.000 Quadratmeter Aussteller ca. 300

Rheinkirmes Düsseldorf: Start am 15. Juli 2022

Was? Rheinkirmes Düsseldorf 2022 – „Größte Kirmes am Rhein“

Rheinkirmes Düsseldorf 2022 – „Größte Kirmes am Rhein“ Wann? Freitag, 15. bis Sonntag, 24. Juli 2022

Freitag, 15. bis Sonntag, 24. Juli 2022 Wo? Festwiese (Rheinwiesen), Kaiser-Wilhelm-Ring 49, 40545 Düsseldorf

Rheinkirmes in Düsseldorf: Rund 300 Aussteller und mehrere Zelte

Geboten ist auf der Rheinkirmes Düsseldorf 2022 am Kaiser-Wilhelm-Ring in Düsseldorf einiges, berichtet 24RHEIN. Rund vier Millionen Besucherinnen und Besucher sind jährlich dabei, auf rund 165.000 Quadratmeter Fläche finden Kirmes-Fans alles, was das Herz begehrt. Dazu gehören nicht nur die Fahrgeschäfte der rund 300 Aussteller auf der Rheinkirmes, sondern natürlich auch diverse Rheinkirmes-Festzelte, in denen man es sich bei dem ein oder anderen Kaltgetränk gutgehen lassen kann.

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Welche Fahrgeschäfte gibt es? Liste mit Überblick

Riesenrad

Hangover - The Tower

Höllenblitz

Die wilde Maus XXL

Break Dance I und II

Infinity

Alpina Bahn

Ghost Rider

Predator

Looping the Loop

Big Monster

Weitere Karussells und Spielbuden

Rheinkirmes Düsseldorf: Öffnungszeiten und Feuerwerk

Ein Highlight stellt auch das Rheinkirmes-Feuerwerk dar, das am finalen Wochenende freitagabends (22. Juli) um 22 Uhr steigt. Die Öffnungszeiten der Rheinkirmes Düsseldorf variieren: Von Montag bis Donnerstag geht es jeweils von 14 Uhr bis Mitternacht, am Freitag und Samstag öffnet man länger, am Sonntag früher. Einen Familientag gibt es auf der Rheinkirmes 2022 übrigens nicht.

Montag : 14 bis 0 Uhr

: 14 bis 0 Uhr Dienstag : 14 bis 0 Uhr

: 14 bis 0 Uhr Mittwoch : 14 bis 0 Uhr

: 14 bis 0 Uhr Donnerstag : 14 bis 0 Uhr

: 14 bis 0 Uhr Freitag : 14 bis 2 Uhr

: 14 bis 2 Uhr Samstag : 13 bis 2 Uhr

: 13 bis 2 Uhr Sonntag: 11 bis 0 Uhr

