Offizieller Wahlkampfabschluss der AfD NRW mit Chrupalla

Schon eine gute Woche vor der Landtagswahl in NRW setzt die AfD als erste Landespartei offiziell den Schlusspunkt ihres Wahlkampfes - macht danach aber weiter. Unterstützung kommt von der Bundesparteispitze.

Krefeld - Bei der nordrhein-westfälischen AfD steht bereits am heutigen Samstag (11.00 Uhr) der offizielle Abschluss ihres Landtagswahlkampfes an. In Krefeld will Spitzenkandidat Markus Wagner mit dem AfD-Landesvorsitzenden Martin Vincentz und Bundestagsparteichef Tino Chrupalla noch einmal gemeinsam Wähler mobilisieren.

In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt. Die anderen Landtagsparteien, CDU, SPD, Grüne und FDP, planen ihren offiziellen Wahlkampfabschluss mit bundespolitischer Prominenz erst für nächste Woche Freitag und Samstag. Auch die AfD will, trotz ihrer frühen offiziellen Abschluss-Veranstaltung, nächste Woche noch Wahlkampf machen.

Ihr Widerstand gegen eine Corona-Impfpflicht und eine Ausbreitung des Islams gehören ebenso wie Forderungen nach mehr Abschiebungen zu den Kernthemen des AfD-Landtagswahlkampfes. In ihrem Wahlprogramm fordert die rechtspopulistische Partei unter anderem eine „Leitkultur statt Multi-Kulti-Doktrin“ und mehr Polizeibeamte.

Die AfD war bei der Landtagswahl 2017 auf 7,4 Prozent gekommen. In Umfragen liegt sie auch etwa bei diesem Wert. dpa