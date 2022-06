Abzocke statt Urlaub: Hausboot-Betrüger aus NRW vor Gericht

Von: Mick Oberbusch

Ein 43-Jähriger hat Urlauber mit Fake-Hausboot-Seiten abgezockt – jetzt steht er vor Gericht (Symbolbild, IDZRW-Montage). © Marie Zahout/dpa & Silas Stein/dpa

Ein Mann aus NRW, der mit Fake-Homepages Urlauber abzockte und so für einen Schaden von rund 80.000 Euro sorgte, steht ab dem 9. Juni vor Gericht.

Köln – Dass es im Internet etliche Seiten gibt, die auf dubiose Weise versuchen, Online-User um ihr Geld abzuzocken, sollte sich inzwischen herumgesprochen haben. Auch bis nach Köln, wo in dieser Angelegenheit im Dezember 2021 ein inzwischen 43-jähriger Verdächtiger festgenommen wurde. Er steht im Zusammenhang mit Fake-Hausbootseiten, die im Sommer und im November in der Müritz-Region für Aufsehen gesorgt hatten. Der Deutsche befindet sich weiter in Haft, am Donnerstag (9. Juni) beginnt um 10 Uhr der Prozess dazu am Landgericht Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern, berichtet 24RHEIN.

Mann betrügt Urlauber mit Hausbooten im Internet – massiver Schaden

Dem 43-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen wird gewerbsmäßiger Betrug in mehr als 140 Fällen vorgeworfen. Er soll zusammen mit einem Komplizen Fake-Internetseiten betrieben haben, auf denen Urlaubern Hausboote und Ferienwohnungen angeboten wurden. Betrogene Interessenten bezahlten bis zu 600 Euro Anzahlung, fanden aber bei der Anreise weder ein Hausboot noch einen Ansprechpartner oder die Ferienwohnung vor – oder sie reisten gar nicht erst an. Der Beschuldigte soll für einen Schaden von mehr als 80.000 Euro verantwortlich sein.

Gefälschte Hausboot-Angeboten: 43-Jähriger geht Polizei in Köln ins Netz

Er war lange im Ausland und nach monatelangen Ermittlungen Ende 2021 in Köln am Flughafen Köln/Bonn gefasst worden. Der Prozess gegen den Komplizen, der erst vor wenigen Wochen in Belgien aufgespürt wurde, soll später beginnen. Als Anlaufstellen waren Rheinsberg in Brandenburg, Waren an der Müritz und Mellenthin auf Usedom benannt worden, wo es aber gar keine Büros gab. Die Mecklenburgische Seenplatte und das Havelgebiet, die von Berlin bis Waren und Schwerin reichen, gelten seit Jahren als beliebte Hausbootreviere.

Abzocke im Internet: Nicht nur Urlaubs- und Hausboot-Angebote mit Vorsicht genießen

Doch nicht nur mit Fake-Urlaubsseiten und dubiosen Hausboot-Angeboten wird im Internet abgezockt. Unter anderem gaukelt die Homepage „kirchenaustritt24.de“ vor, dass man dort online bequem seinen Kirchenaustritt organisieren könne. Auch hierbei handelt es sich um ein Schwindel-Angebot. (mo mit dpa)