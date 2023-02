Opposition beantragt U-Ausschuss zur Rahmedetalbrücke

Die gesperrte Talbrücke Rahmede der Autobahn 45 bei Lüdenscheid. © Dieter Menne/dpa/Archiv

Das Desaster um die Sperrung der maroden A45-Talbrücke Rahmede soll in einem Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag aufgearbeitet werden. Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP beschlossen am Dienstag nach Angaben eines SPD-Fraktionssprechers, die Einsetzung des Ausschusses zu beantragen. Das Gremium soll sich auch mit der Brückeninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen befassen.

Düsseldorf - Über den Einsetzungsbeschluss soll der Landtag voraussichtlich im Plenum im März abstimmen.

Die Rahmedetalbrücke musste im Dezember 2021 wegen Schäden gesperrt werden - eine für den bundesweiten Verkehr wichtige Strecke ist seitdem unterbrochen, der Umleitungsverkehr belastet eine ganze Region. Dass es Mängel gab, war vorher bekannt, Prüfungen etwa 2017 und 2020 hatten aber keine Beeinträchtigung der Standsicherheit ergeben.

Der heutige NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) war von 2017 bis Oktober 2021 NRW-Verkehrsminister. Die Opposition will unter anderem herausfinden, ob Wüst Verantwortung an dem Verkehrsdesaster trägt. Wüst hatte persönliche Versäumnisse aus seiner Amtszeit als Minister verneint.

Das notwendige Quorum für die Einsetzung des Untersuchungsausschusses von einem Fünftel der Landtagsabgeordneten überschreiten die Fraktionen von SPD und FDP bei Weitem. Damit gilt die Einsetzung des Gremiums als sicher. Auch die AfD hatte bereits einen U-Ausschuss zur Rahmedetalbrücke beantragt. dpa