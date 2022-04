Osterferien: Was Reisende an den Flughäfen in NRW beachten sollten

Von: Max Müller

An Ostern drohen lange Schlangen, wie hier am Flughafen Düsseldorf. (Archivbild) © Martin Gerten/dpa

An Ostern erwartet die Flughäfen in NRW einen Reise-Ansturm. Was müssen Reisende am Flughafen Köln/Bonn oder Düsseldorf beachten?

Köln – Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 gab es keine richtige Reisewelle mehr. Jetzt ist es wieder so weit. Die Corona-Maßnahmen werden immer weiter gelockert und Mitte April stehen die Osterferien in NRW an. Dass die Flughäfen dann einen Ansturm erleben, wie sie ihn monatelang nicht kannten, ist bereits jetzt klar: „Der Köln Bonn Airport rechnet mit einem starken Anstieg der Passagierzahlen in den kommenden Wochen und Monaten. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren“, heißt es zum Beispiel beim Flughafen Köln/Bonn, wie 24RHEIN berichtet.

Flughäfen in NRW: Wartezeiten und hohes Reiseaufkommen möglich

Was ? Sehr viele Reisende in den Osterferien

? Sehr viele Reisende in den Osterferien Wo ? An den Flughäfen in NRW (Flughafen Köln/Bonn, Flughafen Düsseldorf, Flughafen Dortmund, Flughafen Paderborn-Lippstadt, Flughafen Weeze)

? An den Flughäfen in NRW (Flughafen Köln/Bonn, Flughafen Düsseldorf, Flughafen Dortmund, Flughafen Paderborn-Lippstadt, Flughafen Weeze) Wann? In den Osterferien vom 11. April bis 23. April

Vor dem Start in den Urlaub: Was Reisende beachten sollten

Urlauber können selbst dabei helfen, eine geordnete Abwicklung an den Flughäfen zu unterstützen. Das sollten Reisende beachten:

Mindestens gute zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein und auch für die Anreise einen Zeitpuffer einplanen.

am Flughafen sein und auch für die Anreise einen Zeitpuffer einplanen. Nur ein Handgepäckstück pro Person mitnehmen, das beschleunigt die Kontrolle. Spitze Gegenstände, Zippo-Feuerzeuge und ähnliches gehören nicht ins Handgepäck.

pro Person mitnehmen, das beschleunigt die Kontrolle. Spitze Gegenstände, Zippo-Feuerzeuge und ähnliches gehören nicht ins Handgepäck. Flüssigkeiten und Cremes (bis 100 ml pro Behältnis) müssen in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden.

(bis 100 ml pro Behältnis) müssen in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden. Da technische Geräte wie Laptops gesondert kontrolliert werden, sollten sie griffbereit und nicht ganz unten im Handgepäck verstaut sein.

gesondert kontrolliert werden, sollten sie griffbereit und nicht ganz unten im Handgepäck verstaut sein. Die Gültigkeit der Reisedokumente überprüfen.

überprüfen. Bereits online am Abend vorher einchecken.

Welche Corona-Regeln gelten am Flughafen? In den Terminals und auf den Vorfeldern empfehlen die Flughäfen Personen ab 6 Jahre eine Maske zu tragen. Fluggäste werden gebeten, Abstände sowie die Hust- und Nies- Etikette zu berücksichtigen. Am Flughafen Düsseldorf besteht im SkyTrain als öffentlichem Verkehrsmittel weiter die Maskenpflicht.

Flughafen Köln/Bonn, Düsseldorf, Paderborn-Lippstadt, Weeze: Situation in den Osterferien

450.000 Passagiere erwartet der Flughafen Köln/Bonn allein in den Osterferien. Das sind siebenmal mehr als in den Osterferien 2021 und 75 Prozent des Vergleichszeitraums vor der Pandemie. Am heftigsten wird das Aufkommen wohl am Karfreitag (15. April). Hier werden 29.000 Reisende am Flughafen Köln/Bonn erwartet.

Der Flughafen Düsseldorf wird ebenfalls auf einen Urlaubsansturm vorbereitet. In den Osterferien werden 800.000 Fluggäste sowie 6.600 Starts erwartet, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Alleine am ersten Ferienwochenende sollen es 150.000 Passagiere sein.

Wie viele Urlauber tatsächlich vom Flughafen Paderborn-Lippstadt in den Urlaub fliegen werden, ist nicht bekannt. Die Kapazität in den Osterferien liegt bei 22.000 Passagieren und etwa 120 touristische Flüge.

Am Flughafen Weeze in der Nähe der niederländischen Grenze werden in den Osterferien 70.000 Fluggäste erwartet. Geplant sind in den zwei Wochen 400 Starts und Landungen. Das entspreche dem Aufkommen aus dem gleichen Zeitraum 2019, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Flughafen Köln/Bonn und Flughafen Düsseldorf: Streiks an Ostern rechtzeitig abgewendet

Gott sei Dank ist dann wenigstens nicht mehr mit Flugausfällen wegen Arbeitsniederlegungen zu rechnen, werden sich viele Urlauber denken. Am letzten Montag (28. März) konnte der Tarifstreit beigelegt werden und damit neuerliche Streiks an den Flughäfen verhindert werden.

Flughafen Köln/Bonn: Auch ohne Streik können lange Wartezeiten entstehen

Ob ohne Streik trotzdem alles reibungslos klappt, ist allerdings nicht sicher. Denn: Durch den starken Passagierrückgang während der Pandemie sind viele Flughäfen personell unterbesetzt. Kurzfristig neue Mitarbeiter einstellen geht wegen einer aufwendigen Sicherheitsüberprüfung nicht, weswegen Experten wie Volker K. Thomalla bezweifeln, ob der Oster-Reiseverkehr ohne längere Wartezeiten abgewickelt werden kann.

„Die Vorbereitungen auf die Ferien laufen bei uns auf Hochtouren. Das Hochfahren aller Prozesse, an denen zahlreiche Dienstleister und Behörden beteiligt sind, stellt jedoch für uns alle eine große Herausforderung dar“, erklärt der Flughafen-Chef von Köln/Bonn, Thilo Schmid. Die Suche nach zusätzlichem Personal würde auch dadurch erschwert, dass alle Arbeitgeber zeitgleich suchen. Auch in Düsseldorf ist man vorsichtig: „Trotz aller Vorbereitungen auf den sprunghaften Verkehrsanstieg zur Ferienzeit werden sich Verzögerungen und Schlangenbildungen im Terminal leider nicht vermeiden lassen“, sagt Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports.

Urlaub: Die beliebtesten Reiseziele aus Düsseldorf, Köln/Bonn, Paderborn

Die beliebtesten Reiseländer, die aus den Flughäfen in NRW angeflogen werden:

Düsseldorf: Antalya, Dubai, Gran Canaria, Hurghada, Mallorca

Köln: Türkei (120.000 Passagiere), Spanien (100.000 Passagiere) und Italien (42.000 Passagiere)

Paderborn: Antalya, Palma de Mallorca und Hurghada

Weeze: Cagliari, Gran Canaria, Hurghada, Malaga, Thessaloniki und Zagbreb

