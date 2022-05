OVG deutet neue Rechtsprechung bei Abwassergebühren an

Spülwasser rauscht durch das Becken einer Toilette. © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Im Streit um die Berechnung von Abwassergebühren deutet sich vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht eine Niederlage der Stadt Oer-Erkenschwick an. In der mündlichen Verhandlung kündigte der 9. Senat am Dienstag an, langjährige Rechtsprechung kippen zu wollen. So sei der Inflationsausgleich in den zurückliegenden Jahren bei der Kalkulation für die Abwassergebühren unzulässigerweise doppelt berechnet worden.

Münster - Auch bei fiktiven Zinssätzen seien zu hohe Werte angenommen worden.

Ein Urteil will das OVG noch am Dienstag verkünden. Sollte die Entscheidung wie angekündigt ausfallen, hätte das Folgen für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Klage eines Bürgers gegen die Kalkulation der Stadt Oer-Erkenschwick wird vom Bund der Steuerzahler in NRW (BdSt) unterstützt, der den meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen vorwirft, bei ihren Berechnungen zu hohe Zinssätze als Grundlage für die Bescheide zu nehmen. Der BdSt hatte die Gebührenzahler aufgefordert, Widersprüche einzulegen. dpa