Parteien streiten über Ende der Maskenpflicht an Schulen

Teilen

FFP2-Masken mit CE-Zertifizierung liegen auf einem Tisch. © Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Kurz vor Ende der Maskenpflicht an den nordrhein-westfälischen Schulen ist die Corona-Infektionslage dort nach Zahlen des Schulministeriums weitgehend stabil. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags vorgestellt hat.

Düsseldorf - Der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, sagte, die Zahlen zeigten sogar einen leichten Trend nach unten. Diese positive Entwicklung werde nun aber durch das Ende der Maskenpflicht - ausgerechnet kurz vor Beginn der Osterferien in NRW - gefährdet. „Ich halte das für einen schweren Fehler“, warnte er.

Gebauer hielt dagegen, die Maskenpflicht im Unterricht ende am 2. April, weil dann die bundesrechtliche Grundlage dafür entfalle. In NRW gebe es keinen Spielraum, schärfere Schutzmaßnahmen zu etablieren. „Als Ministerin habe ich mich an Gesetz und Ordnung zu halten und das habe ich getan.“

Das werde von der schwarz-gelben Koalition auch gemeinsam getragen. „Es gibt keine Missstimmung bei der gemeinsamen Meinungsfindung“, sagte die FDP-Politikerin. Es gebe aber auch kein Verbot, weiterhin Masken zu tragen und an Basis-Hygiene-Maßnahmen festzuhalten.

Zum Stichtag 23. März sei in NRW keine Schule aufgrund von Corona vollständig geschlossen gewesen. In der Vorwoche sei eine Schule deswegen geschlossen gewesen. An nur einer Schule sei in der 12. Kalenderwoche ausschließlich in Distanz unterrichtet worden (Vorwoche: keine Schule). An insgesamt 80 Schulen sei in Präsenz und in Distanz unterrichtet worden (Vorwoche: 100).

6,7 Prozent der Lehrkräfte konnten aufgrund von Corona nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden (Vorwoche: 6,9 Prozent). Insgesamt seien 6636 bestätigte Corona- Fälle unter den Lehrkräften gemeldet worden (Vorwoche: 7044). In Quarantäne seien 1183 Lehrerinnen und Lehrer (Vorwoche: 1397).

Auch bei den Schülern ist die Infektionslage den Zahlen zufolge weitgehend stabil - mit leicht positiver Tendenz: Pandemiebedingt konnten 4,0 Prozent der Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen (Vorwoche: 4,4 Prozent). In Quarantäne befanden sich demnach 1,2 Prozent aller Schüler (Vorwoche: 1,3 Prozent). dpa