Phantasialand ändert Öffnungszeiten: Was Besucher jetzt wissen müssen

Von: Nina Büchs

Das Phantasialand hat seine Öffnungszeiten geändert. Besucherinnen und Besucher haben an manchen Tagen nun eine Stunde weniger Zeit im Phantasialand.

Brühl – Wer im Phantasialand Achterbahn fahren und weitere Attraktionen erleben will, muss sich auf kürzere Besuchszeiten einstellen – denn der Freizeitpark in Brühl hat seine Öffnungszeiten zum Teil um eine Stunde verkürzt, wie 24RHEIN berichtet.

Phantasialand Brühl Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl Telefonnummer: 02232 36600 Eröffnet: 30. April 1967

Phantasialand: Neue Öffnungszeiten zur Saison 2022 – ein Überblick

Zuvor war das Phantasialand unter der Woche von 9 bis 18 Uhr und an Wochenenden oder Feiertagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Nun haben Besucher eine Stunde weniger Zeit, um das Phantasialand zu besuchen. Denn laut Website des Phantasialands ist der Park täglich von 9 bis mindestens 18 Uhr geöffnet – auch an Wochenendenden und Feiertagen. Die neuen Öffnungszeiten im Überblick:

Montags: Von 9 bis mindestens 18 Uhr

Dienstags: Von 9 bis mindestens 18 Uhr

Mittwochs: Von 9 bis mindestens 18 Uhr

Donnerstags: Von 9 bis mindestens 18 Uhr

Freitags: Von 9 bis mindestens 18 Uhr

Samstags: Von 9 bis mindestens 18 Uhr

Sonntags: Von 9 bis mindestens 18 Uhr

Hinweis: Die Attraktionen öffnen um 10 Uhr

Phantasialand: Öffnungszeiten sind an jedem Tag gleich

Während die Öffnungszeiten zuvor also je nach Tag variierten, gibt es nun täglich die gleichen Öffnungszeiten. Besucherinnen und Besucher dürfen den Park täglich bereits ab 9 Uhr besuchen, die Achterbahnen im Phantasialand wie „Black Mamba“, „F.LY.“ oder „Taron“, öffnen jedoch erst um 10 Uhr.

Phantasialand: Freizeitpark in Brühl – Öffnungszeiten im Phantasialand Wintertraum bleiben gleich

Nicht von den Änderungen der Öffnungszeiten betroffen ist hingegen der „Phantasialand Wintertraum“. Hier bliebt es dabei, dass der Park vom 19. November 2022 bis einschließlich 29. Januar 2023 von 11 bis 20 Uhr geöffnet ist. Während dieser Zeit verwandelt sich das Phantasialand in ein magisches Lichtermeer – Besucherinnen und Besucher können dort weihnachtliche Dekorationen und verschiedene Shows erleben. Auch der Fahrspaß kommt in der Wintersaison nicht zu kurz. „Bis auf einzelne Wasserattraktionen haben alle In- und Outdoor-Attraktionen für Sie geöffnet“, so das Phantasialand. (nb) Mehr News auf der 24RHEIN-Homepage