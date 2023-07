Polizei: Elf Verletzte bei Brand in psychiatrischer Klinik

Einsatzkräfte arbeiten bei einer psychiatrischen Klinik. © Markus Klümper/Der Sauerlandreporter/dpa

Durch einen Brand sind nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei in einer psychiatrischen Klinik in Lüdenscheid elf Menschen verletzt worden. Sieben Personen gelten, mehrheitlich durch das Einatmen von Rauchgasen, als so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Die Verletzungen von vier weiteren Menschen würden als leicht eingestuft, sie stünden nur unter medizinischer Beobachtung.

Lüdenscheid - Zuvor war nach ersten Erkenntnissen von 19 verletzten Patienten die Rede gewesen, davon 4 schwer. Die Polizei korrigierte die Zahl am Abend nach unten.

Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar. Zur Ursache des Brandes am Sonntagnachmittag und der Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hatte in ihrer ersten Mitteilung von einem Brand in einem Zimmer gesprochen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. dpa