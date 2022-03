Polizei fasst Räuber und Geldautomaten-Sprenger aus Detmold

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Die allermeisten Automatensprengungen in NRW gehen laut Polizei auf das Konto von Banden, die aus den Niederlanden einreisen. Diesmal hat die Polizei allerdings zwei Männer aus Detmold geschnappt. Innenminister Herbert Reul (CDU) ist stolz auf den Erfolg.

Detmold - Die Polizei hat zwei Männer (34/41) aus Detmold festgenommen, die für mindestens zwei Raubüberfälle und vier Sprengattacken auf Geldautomaten verantwortlich sein sollen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei fasste das Duo ausgerechnet vor einer Bank in Lemgo - die die zwei laut den Ermittlern ausgekundschaftet hatten.

Die beiden Männer sollen im Oktober 2021 einen Discounter in Detmold überfallen und im November 2021 eine Tankstelle in Detmold ausgeraubt haben. In Oerlinghausen sollen sie versucht haben, einen EC-Automaten zu sprengen. Ebenso in Horn-Bad Meinberg. Zwei weitere Taten in Barntrup sowie in Lügde werden den beiden Detmoldern ebenfalls vorgeworfen.

„Die Ermittler haben hier einen super Job gemacht und zwei offensichtlich gefährliche und rücksichtslose Täter gerade noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen“, lobte Innenminister Herbert Reul (CDU). „Hier zeigt sich aber auch: Es sind nicht ausschließlich Banden aus den Niederlanden - die Masche findet mittlerweile Nachahmer auch unter den örtlichen Kriminellen. Das werden wir im Blick behalten“, so Reul. dpa