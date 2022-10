Maskierte überfallen Geldtransporter in Köln - und schießen wohl mit Sturmgewehren

Von: Michelle Brey

Ein Geldtransporter steht nach einem Überfall am Straßenrand. Mehrere Maskierte haben in Köln einen Geldtransporter überfallen und beschossen. © Daniel Evers/dpa

Unbekannte haben in einem Kölner Stadtteil einen Geldtransporter überfallen. Die Täter sind auf der Flucht, die Polizei fahndet nach ihnen.

Update vom 22. Juli, 12.30 Uhr: Bei dem Geldtransporter-Überfall in Köln sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Maskierte hatten den Transporter am Freitagmorgen überfallen und beschossen. Man gehe nach aktuellem Stand davon aus, dass die etwa vier bis fünf Täter keine Beute gemacht hätten, so die Polizei. Wie viele Schüsse abgegeben worden seien, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Geldtransporter wies mehrere Einschusslöcher in der Windschutzscheibe aus Panzerglas auf. Informationen von Bild.de zufolge sollen die Täter Sturmgewehre benutzt haben. Von der Polizei bestätigt ist dies nicht.

Polizeibeamte stehen vor einem Geldtransporter, an dem Einschusslöcher auf der Windschutzscheibe zu sehen sind. Maskierte haben den Transporter am Freitagmorgen überfallen. © Henning Kaiser/dpa

Maskierte überfallen Geldtransporter - Zeugen berichten von Schüssen

Erstmeldung vom 22. Juli: Köln - In Köln kam es am Freitagmorgen (22. Juli) zu einem Überfall auf einen Geldtransporter. Mehrere maskierte Personen seien daran beteiligt gewesen. Zeugen hätten nach der Tat im Stadtteil Marienburg von Schüssen berichtet. Das sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden. Ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar. Zuvor hatte Radio Köln berichtet.

Maskierte überfallen Geldtransporter in Köln - Schüsse im Stadtteil Marienburg, Täter auf der Flucht

Nach Polizeiangaben stoppten die unbekannten Täter den Transporter gegen 7.30 Uhr. Als die Türen nicht geöffnet wurden, sollen Zeugenaussagen zufolge Schüsse gefallen sein. Wie viele Insassen sich in dem Geldtransporter befanden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Angreifer hätten schließlich eines ihrer Fahrzeuge, laut Pressemitteilung einen blauen Renault, angezündet. Mit einem dunklen Mercedes Vito seien sie schließlich geflüchtet.

Köln: Nach Überfall auf Geldtransporter - Polizei fahndet großräumig

Die Polizei fahndete am Morgen großräumig nach den Tätern. Der Tatort wurde abgesperrt, die Spurensicherung war vor Ort. Via Twitter bat die Polizei darum, den Bereich um den Tatort weiträumig zu umfahren. Sie kündigten an, dass die Sperrung mehrere Stunden dauern könne.

Zeugen, die die Tatverdächtigen oder das Fluchtfahrzeug sehen, sollen umgehend die Polizei kontaktieren. Hinweise zur Identität und Aufenthaltsort der Tatverdächtigen sowie zum Überfall nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder via E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Auch in Berlin wurde kürzlich ein Geldtransporter überfallen. Laut Polizei gab es mehrere Verletzte. (mbr mit dpa)