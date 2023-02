Klima-Kleber zu langsam für die Polizei: Aktion der „Letzten Generation“ geht gründlich schief

Von: Johanna Werning

Die Polizei Köln stoppte am Mittwoch Klima-Kleber noch vor dem eigentlichen Kleben: Die Aktivisten waren offenbar schlicht zu langsam.

Köln – Wenn sich Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf Straßen festkleben, führt das in letzter Zeit immer wieder zu Staus – zum Leidwesen der Autofahrer. Auch in Köln passierte das zuletzt häufiger, dabei kommt es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Aktivisten und Autofahrern. Doch jetzt scheiterte genau so eine Klimaklebe-Aktion, bevor es richtig losging, berichtet 24RHEIN.

Polizei stoppt Klima-Kleber in Köln – noch bevor Kleber trocken ist

In Köln stoppte die Polizei Klimaaktivisten bevor sie sich festkleben konnten (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr wollten sich zwei Personen auf der Aachener Straße auf Höhe der Oskar-Jäger-Straße (Stadtbezirk Köln-Lindenthal) festkleben. Der Klimaprotest hätte sicherlich innerhalb kürzester Zeit zu einem längeren Stau in Köln geführt. Immerhin ist die Aachener Straße eine wichtige Verkehrsachse und zur Rushhour viel befahren.

Doch noch bevor der Kleber trocken war, waren die beiden Klimaaktivisten bereits von der Straße gezogen. „Wir wussten von der Aktion. Dementsprechend waren wir da gut aufgestellt“, sagt ein Polizeisprecher gegenüber 24RHEIN. Es habe im Vorfeld Hinweise auf die Aktion gegeben.

Dadurch konnte der Klebe-Protest auf Höhe der KVB-Haltestelle „Melaten“ verhindert werden. Die Aktivisten wurden identifiziert sowie Kleber und Transparenz beschlagnahmt. Nun wird geprüft, ob strafrechtlich gegen die beiden vorgegangen wird. Denn Straßenblockaden gelten als Versammlung und müssen somit vorab offiziell angemeldet werden. Passiert das nicht, kann es sich bei den Klima-Kleber-Aktionen unter Umständen um Straftaten handeln.

Klimakleber in Köln und NRW: Polizei startet besondere Schulung zur schnelleren Lösung

Immer wieder kommt es in Köln und anderswo zu Klimaprotesten, bei denen sich Klimaaktivisten an wichtige Verkehrsknotenpunkte festkleben. Erst Ende Januar klebten sich Klimakleber auf die Aachener Straße fest. Auch die Polizei in NRW bereitet sich immer mehr auf solche Aktionen vor: Sämtliche Streifenpolizisten und Kräfte der Hundertschaften werden darin geschult, dass sie die Klimaaktivisten schneller von der Straße holen können. (jw)