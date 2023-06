Polizeihubschrauber vom Balkon mit Laserpointer geblendet

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Zwei Menschen sollen vom Balkon einer Wohnung in Ahlen die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Laserpointer geblendet haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Hubschrauber am Samstagabend auf dem Weg zu einem Einsatz nach Soest und überflog dabei die Stadt im Kreis Warendorf. Demnach bemerkte die Besatzung dabei den grünen Laserstrahl.

Ahlen - Die Polizei ermittelte den Standort und fand eine 30-jährige Frau und und einen 29-jährigen Mann. Sie gaben an, gedankenlos mit dem Laserpointer gespielt zu haben. Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt. dpa