Polizist kniet auf Kopf eines Täters: Untersuchung läuft

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In Bonn wird das Verhalten eines Polizisten überprüft, der sich brutal auf den Kopf eines gefesselten Gewalttäters gekniet haben soll. Die Polizei habe einen Prüfvorgang angelegt und angekündigt, die Akte zu dem Fall an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, sagte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sobald die Akte eintreffe, werde man das Vorliegen eines Anfangsverdachts prüfen.

Bonn - Der Bonner „General-Anzeiger“ hatte über den Fall berichtet. Das Opfer war demnach ein 33-Jähriger Mann unter Alkoholeinfluss, der zuvor selbst jemanden brutal attackiert habe. Im Moment des Polizeieinsatzes habe er aber offenbar keinen Widerstand geleistet, wie ein Video dokumentiere. Darauf sei zu sehen, wie ein Polizist den Mann plötzlich am Hals packt, zu Boden wirft und sich dann auf seinen Kopf kniet. Später sitze der 33-Jährige mit auf den Rücken gefesselten Händen auf der Erde. Derselbe Polizist reiße ihn erneut um - und setze wieder sein Knie auf den Kopf des Mannes.

Der Bonner Polizeipräsident Frank Hoever wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass das Video der Polizei trotz wiederholter Anfrage bislang noch nicht zur Verfügung gestellt worden sei. Die Bonner Polizei stehe für uneingeschränkte Offenheit und Transparenz und gehe Hinweisen auf mögliches Fehlverhalten konsequent nach, betonte Hoever. Sofern der Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens durch Einsatzkräfte von der Staatsanwaltschaft bejaht werden sollte, würden die Ermittlungen aus Objektivitätsgründen vom Polizeipräsidium Köln ausgeführt werden. dpa