Pyrotechnik und Fan-Ärger: Relegations-Hinspiel unterbrochen

Bielefelds Fabian Klos läuft vor Rauchbomben auf dem Rasen. © Jörg Halisch/dpa

Das Relegations-Hinspiel zur 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld ist nach Fan-Krawallen unterbrochen worden. Schiedsrichter Benjamin Brand schickte beide Mannschaften am Freitagabend in Wiesbaden in der 84. Minute in die Kabinen. Nachdem der Drittligist zum 4:0 getroffen hatte, warfen Bielefelder Fans Feuerwerkskörper auf den Rasen.

Wiesbaden - Zudem versuchten einige Anhänger des Zweitligisten, ein Tor aufzubrechen und auf den Platz zu gelangen.

Nach 21 Minuten kehrten der Referee und die Spieler auf den Platz zurück und die Partie wurde fortgesetzt. Die Bielefelder Vereinslegende Fabian Klos versuchte immer wieder, die eigenen Anhänger zu beruhigen. Die Ostwestfalen stehen nach der herben 0:4-Niederlage vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag vor dem zweiten Abstieg in Serie. dpa