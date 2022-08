Raser rammt Motorradpolizist und schleift ihn mehrere Meter mit

Von: Benjamin Stroka

Der Motorradpolizist wollte den Peugeot 206 kontrollieren (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer/Imago

Ein Peugeot-Fahrer hat in der Nähe von Wuppertal ein Polizeimotorrad gerammt und einen Polizisten mitgeschleift. Der Raser konnte entkommen.

Radevormwald/Wuppertal – Ein Autofahrer wollte am Mittwochvormittag (24. August) einer Polizeikontrolle in NRW entkommen und hat dabei ein Polizeimotorrad gerammt. Ein Polizist wurde mehrere Meter mitgeschleift und verletzt. Der Autofahrer konnte mit seinem schwarzen Peugeot 206 entkommen. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Raser, berichtet 24RHEIN.

Radevormwald/Wuppertal: Raser rammt Polizeimotorrad

Der Vorfall ereignete sich gegen 9:55 Uhr im Grenzgebiet zwischen Radevormwald (Oberbergischer Kreis) und Wuppertal. Der Motorradpolizist wollte den Peugeot 206 kontrollieren, der ihm auf einem schmalen Verbindungsweg entgegenkam. Der Fahrer des Peugeot bremste daraufhin ab und legte den Rückwärtsgang ein. Dann flüchtete er rückwärts mit hohem Tempo, wie die Polizei berichtet.

Der Polizist nahm die Verfolgung auf. Aber dann stoppte der Peugeot-Fahrer erneut und fuhr nun plötzlich wieder vorwärts – direkt auf den Motorradpolizisten zu. Er rammte das Motorrad und der Beamte fiel dabei zu Boden. „Der auf ein Alter von etwa 35 Jahre geschätzte Fahrer fuhr anschließend über einen angrenzenden Böschungsbereich an dem auf der Fahrbahn liegenden Motorrad vorbei“, berichtet die Polizei weiter.

Raser rammt Polizeimotorrad – Polizist verletzt im Krankenhaus

Dabei soll der Polizist noch durch das geöffnete Seitenfenster in das Auto gegriffen haben, um an den Zündschlüssel zu gelangen. Doch der Peugeot-Fahrer drückte so stark aufs Gas, dass der Beamte mehrere Meter mitgeschleift wurde und dann auf die Straße stürzte. Der Polizist kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Peugeot-Fahrer, der nach Polizeiangaben auch noch einen Beifahrer hatte, konnte entkommen.

Die Polizei fahndete umgehend nach dem Auto, konnte es aber bislang nicht finden. Der Fahrer wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Der Peugeot hatte die Städtekennung HSK (für Hochsauerlandkreis) auf dem Kennzeichen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits im Juli in Herford gegeben. Damals hatte ein Rollerfahrer in Herford einer Polizeikontrolle entkommen wollen. Er überfuhr dabei eine Polizistin, die schwer verletzt wurde. Nach einer größeren Fahndung konnte der Mann gefasst werden. (bs/ots)