Rätselraten nach Alarm im Familienbad mit zahlreichen Verletzten

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Aufregung im Freizeitbad: Nach dem Chlorgasunfall-Verdacht wurden die Verletzung direkt vor Ort behandelt. (Foto: Cedric Nougrigat/come-on.de) © Cedric Nougrigat

Schrecksekunden im Lüdenscheider Nattenberg-Bad: Bei einer Gruppe von Jugendlichen, die im Innenbereich des Bades (Sprudelbecken) unterwegs waren, traten am Montagnachmittag Atemwegsreizungen auf. Die Jungen und Mädchen klagten über Husten und Luftnot.

Lüdenscheid – Eine Anruferin alarmierte die Feuerwehr, berichtete von einem Gasaustritt und starkem Chlorgeruch und auch von zunächst neun Verletzten, die sich aus der Schwimmhalle auf die Wiese im Außenbereich gerettet hatten. Die Feuerwehr, die ebenso anrückte wie Rettungswagen und die Polizei, rief einen Massenanfall von Verletzten (MANV) mit zunächst bis zehn Personen aus, korrigierte die Einschätzung vor Ort direkt auf elf bis 25 Personen. Der Innenbereich des Freizeitbades wurde geräumt.

Zudem sperrten die Ordnungskräfte die Talstraße, sodass die Rettungstransporte gesichert werden konnten. In der Stadt erhöhte dies das ohnehin latente Verkehrschaos noch einmal deutlich.



Ein Chlorgasunfall stand mithin im Raum, berichtet come-on.de. Dieser Verdacht bestätigte sich aber im Nachgang nicht – die Verantwortlichen des Bades fanden keine Hinweise auf austretendes Chlorgas, die Messungen der Feuerwehr vor Ort kamen ebenfalls nicht zu diesem Ergebnis. „Die Chlorgasanlage befindet sich an einem anderen Punkt, und selbst da zeigten die Messungen null Prozent“, stellte der Abteilungsleiter Bäderbetrieb, Ronald Eden, fest, „hier gibt es auch eine Alarmschaltung. Wir können einen technischen Defekt definitiv ausschließen.“

Rätselraten nach den Schrecksekunden im Nattenberg-Familienbad

„Die Situation stellt sich wesentlich weniger dramatisch dar als es bei der ersten Alarmierung erschien“, stellte Polizeisprecher Christof Hüls nach Beruhigung der Lage fest. Was die Atemwegsreizungen bei den Kindern und Jugendlichen ausgelöst hat, so Hüls am späten Nachmittag, sei zu diesem Zeitpunkten noch unklar. Die Lage blieb rätselhaft, denn während elf der beteiligten Kinder nach Prüfung der Symptome nach Hause geschickt wurden, wurden sechs Jungen und Mädchen zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.



Reizgase, zum Beispiel Chlor, können für chemische Irritationen sorgen oder toxisch wirken – eine akute Schädigung der oberen Atemwege kann eine Folge sein, ebenso die Verätzung der Schleimhaut. Symptome sind ein Brennen im Mund, Husten oder ein Stridor, ein pfeifendes Geräusch beim Einatmen. In schlimmeren Fälle, in denen die Gase tiefer eindringen, können sie mithin ein akutes toxisches Lungenödem auslösen. Dann muss der Patient beatmet werden.



„Bei uns stellen sich auch Fragezeichen ein, wie es zu dieser Beeinträchtigung bei den Kindern und Jugendlichen kommt“, stellte der Leiter der Feuerwehr, Christopher Rehnert, fest. Den Massenanfall von Verletzten korrigierte die Feuerwehr schnell wieder auf bis zu zehn Verletzte. Ronald Eden verwies darauf, dass die Polizei nun ermittle. Im Raum steht, dass der Gasunfall von Dritten mutwillig herbeigeführt worden sein könnte.



450 Badegäste hielten sich zur Zeit des Unfalls im Freibad auf. Für die meisten ging draußen der Freibadbetrieb normal weiter. Nach knapp zwei Stunden öffnete das Bad auch den Innenbereich wieder. Auch die Sperrung auf der Talstraße wurde aufgehoben. „Unser großer Dank geht an alle Einsatzkräfte, die das sehr gut gemacht haben“, stellte Ronald Eden fest, „und natürlich wünschen wir den Betroffenen gute Besserung und hoffen, dass schnell die Ursache gefunden wird.“