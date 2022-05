Räuber als Paketboten verkleidet: Frau überfallen

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Zwei unbekannte Räuber haben eine junge Frau in ihrer Wohnung in Essen überfallen, sie mit einer Schusswaffe bedroht und ihr Geld sowie eine goldene Kette gestohlen. Am Donnerstagnachmittag hätten die Männer an der Wohnung einer 25-Jährigen in Essen-Borbeck geklingelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als sie die Tür öffnete, seien die Unbekannten gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und hätten unter Vorhalt einer Waffe Bargeld von der Frau verlangt.

Essen - Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Kommoden nach Wertgegenständen. Einer der Männer riss der Frau den Angaben zufolge eine Goldkette vom Hals. Mit wenigen hundert Euro und der Kette seien die Unbekannten dann aus dem Haus geflüchtet.

Die Männer sollen Jacken oder Westen des Versandunternehmens Hermes getragen haben. Beide waren der Beschreibung zufolge Anfang 30, etwa 1,75 Meter groß und hatten dunkle, kurze Haare. Sie sollen zunächst Deutsch, im weiteren Verlauf dann auch Arabisch gesprochen haben. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. dpa