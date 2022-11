NRW: Auto von Güterzug erfasst und 50 Meter mitgerissen

Teilen

Das Auto wurde bei der Kollision völlig zerstört. © Feuerwehr Ratingen

Ein Auto wurde am Donnerstag in Ratingen von einem Güterzug erfasst und mitgerissen. Die Person im PKW überlebte schwer verletzt.

Ratingen – Schwerer Unfall an Bahnübergang: In Ratingen (Kreis Mettmann in NRW) kollidierten am späten Donnerstagnachmittag ein Auto und ein Güterzug an einem Bahnübergang. Der PKW wurde 50 Meter weit mitgerissen. Die Person im Auto überlebte mit schweren Verletzungen.

Ratingen: Auto an Bahnübergang von Güterzug erfasst

Der Zug fuhr nach der Kollision noch 50 Meter weiter. © Feuerwehr Ratingen

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Ratingen am Abend mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17:14 Uhr am Bahnübergang Auermühle. „Aus ungeklärter Ursache wurde der PKW mit einem Insassen von dem fahrenden Zug erfasst und mitgerissen“, so der Feuerwehrsprecher. Der Zug kam laut Feuerwehrangaben erst 50 Meter hinter dem Bahnübergang zum Stehen. Das Auto wurde bis dahin mitgerissen.

Schwerer Unfall mit Güterzug: Passanten befreien Person aus Auto

Die Feuerwehr ging zuerst davon aus, dass die Person im PKW eingeklemmt sei. Das bestätigte sich aber glücklicherweise nicht. Passanten hatten den Unfall gesehen und sofort reagiert. Sie konnten die Person aus dem Auto befreien, so der Feuerwehrsprecher. Die betroffene Person, bislang gab es keine Informationen zu Alter oder Geschlecht, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Lokführer des Güterzuges erlitten einen leichten Schock. Sie mussten aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Erst am Montag hatte es einen tragischen Unfall an einem Bahnübergang gegeben. In Grevenbroich wurde ein Radfahrer von einer Regionalbahn erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (bs/ots)