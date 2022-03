Real-Filialen schließen: Standort in Sankt Augustin hat keine Zukunft

Von: Benjamin Stroka

Weitere Real-Schließungen stehen fest – es trifft auch die Filiale in Sankt Augustin (Symbolbilder/Montage). © Rolf Vennenbernd/dpa & Arnulf Hettrich/Imago

Der Real-Markt in der Huma Shoppingwelt in Sankt Augustin wird geschlossen. Die Filiale macht schon in wenigen Monaten dicht.

Sankt Augustin – Traurige Gewissheit für die Angestellten und Kunden des Real-Marktes in Sankt Augustin: Die Real-Filiale in der Huma Shoppingwelt wird geschlossen. Das hat Real jetzt auf der offiziellen Liste zur Real-Zerschlagung bekannt gegeben, wie 24RHEIN berichtet.

Real: Was passiert mit dem Real in Sankt Augustin?

Lange Zeit war die Zukunft der Real-Filiale in der Huma Shoppingwelt in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) offen. Während eine mögliche Schließung immer als möglich galt, gab es zwischenzeitlich aber auch Hoffnung, dass ein anderer Supermarkt den Standort übernehmen könnte. Jetzt ist klar: Die Real-Filiale in Sankt Augustin wird zum 30. Juni 2022 endgültig geschlossen.

Real Sankt Augustin (Huma Shoppingwelt) in der Rathausallee 16 – Schließung zum 30. Juni 2022

Damit verlässt eines der größten Geschäfte die Huma Shoppingwelt in Sankt Augustin. Die Real-Filiale dort erstreckt sich über zwei Etagen, inklusive Getränkemarkt. Einen weiteren klassischen Supermarkt oder Discounter gibt es im Einkaufszentrum aktuell nicht. Wie es in der Huma Shoppingwelt genau weitergehen soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

Gleichzeitig machen auch drei weitere Real-Filialen dicht, deren Zukunft eigentlich bereits gesichert schien. Die Real-Märkte in Espelkamp, Hemer (jeweils NRW) und Wolfenbüttel (Niedersachsen) werden auch zum 30. Juni geschlossen. Das kommt besonders überraschend, denn die Standorte gehörten zu den Real-Filialen, die trotz Zerschlagung der SB-Warenhauskette, unter altem Namen erhalten bleiben sollten.