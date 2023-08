Rekordziel erreicht: NRW stellt 3000 Nachwuchspolizisten ein

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nordrhein-Westfalen stellt zum 1. September 3000 Nachwuchspolizisten ein. Das sind laut Innenministerium mehr denn je. Die Zahl von 3000 Kommissaranwärtern war ein wichtiges Ziel im schwarz-grünen Koalitionsvertrag. Herbert Reul (CDU) sprach am Mittwoch von einer „magischen Zahl“, die man geknackt habe.

Düsseldorf - „Das ist der größte Einstellungsjahrgang in der Geschichte der Polizei. Das sind nicht nur 3000 Nachwuchspolizisten, sondern junge, talentierte Menschen, die sich in den Dienst unseres Landes stellen wollen“, so Reul (CDU). „Damit bekommen wir mehr Polizisten auf die Straße als uns mit der Pensionierungswelle wegbrechen.“

Insgesamt hatten sich laut Innenministerium für den aktuellen Ausbildungsjahrgang 11.335 Menschen beworben, aus denen nun 3000 ausgewählt wurden. Die eigens vom Innenministerium eingesetzte „Taskforce 3000“ hatte mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht, um mehr Bewerber zu bekommen. Unter anderem war die Mindestgröße von Polizeianwärtern gesenkt worden. dpa