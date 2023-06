Restaurant aus den Niederlanden verkauft Huhn, das Gäste selbst schlachten sollen

Teilen

Wer Fleisch bestellt, soll das Tier in diesem Restaurant selbst schlachten. Was für viele abschreckend klingt, verfolgt einen interessanten Ansatz.

Hamm – Der Gastronom Wander Alblas verkauft in seinem Restaurant „Upstick“ in Arnhem in den Niederlanden Fleischgerichte. Das Besondere daran: Gäste sollen ihr Huhn selbst schlachten und bei den Vorbereitungen helfen – nicht unweit von der Grenze zu NRW. Und das ganze verfolgt einen interessanten Ansatz des Restaurantbetreibers. Was man über das innovative Restaurant wissen muss, hat wa.de zusammengefasst.

Mehr zum Thema Neues Restaurant in den Niederlanden: Wer Huhn bestellt, soll das Tier selbst schlachten

Restaurant aus den Niederlanden verkauft Huhn, das Gäste selbst schlachten sollen

Das Restaurant öffnet nur für einen bestimmten Zeitraum die Türen für hungrige Gäste. Hierbei können diese die Schritte der Zubereitung miterlebt – vom Füttern bis zum Schlachten und Zubereiten. Alblas möchte so auf einen bewussteren Fleischkonsum hinweisen und verdeutlichen, woher das Fleisch auf ihren Tellern kommt.