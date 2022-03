Reul zur Flutkatastrophe: „Natürlich hat es Fehler gegeben“

Teilen

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen spricht im Ministerium. © Oliver Berg/dpa/Archivbild

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat erneut Fehler beim Krisenmanagement zur Flutkatastrophe im vergangenen Juli eingeräumt. Er persönlich frage sich, ob er seinen Urlaub nicht einen Tag früher hätte abbrechen sollen, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe.

Düsseldorf - Nicht zuletzt durch überflutete Autobahnabschnitte habe er für die Strecke von Lübeck nach Leichlingen mit seinem Privatwagen am 15. Juli elf Stunden gebraucht. Sich von einem Polizei-Hubschrauber abholen zu lassen, habe er abgelehnt, weil diese für die Menschenrettung gebraucht worden seien.

Er sei dann noch am Abend des 15. Juli unmittelbar nach seiner Rückkehr an seinem Privathaus von den Privat- in den Dienstwagen umgestiegen und habe in seinem Büro im Ministerium übernachtet, weil er befürchten muste, am nächsten Tag wegen überfluteter Straßen nicht mehr nach Düsseldorf zu kommen.

Schon während seiner Rückfahrt aus Norddeutschland habe er permanent wegen der Katastrophe telefoniert und etwa den Chef der Bundespolizei um Unterstützung gebeten.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. In NRW starben 49 Menschen, die Schäden wurden bei ersten Schätzungen auf etwa 13 Milliarden Euro beziffert.

Der vom Landtag eingesetzte Untersuchungsausschuss prüft, ob es zu Versäumnissen und Fehlern im Zuge der Katastrophe gekommen ist. dpa